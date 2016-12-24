Звонок-онлайн

Дорогие наши депутаты!
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
Прозвенит в этом году для выпускников мордовских школ. Из-за угрозы распространения коронавируса торжественные линейки в школах будут проведены не в традиционном формате, а дистанционно – как, собственно, и учеба в последней четверти. Общереспубликанский праздник, по сообщению министерства образования РМ, пройдет в субботу, 23 мая. Начало - в 10 часов утра.
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
В республике регистрируется все больше и больше случаев заболевания вирусом COVID-19. На прошедшей пресс-конференции, посвященной...
Глава республики обратился к жителям Мордовии с новыми мерами противодействия эпидемии коронавируса
В селе Дракино Торбеевского района в частном доме обнаружены тела погибших молодых супругов
Министр здравоохранения РМ высказался о целесообразности ношении перчаток
Президент России пообещал помочь гражданам и бизнесу справиться с последствиями ограничительного режима
Но интенсивного движения по ним пока ожидать не стоит
Россиянам сделали послабления в сфере жилищно-коммунальных услуг
Глава Мордовии Владимир Волков провел видеоконференцию с руководителями предприятий республики
Ну вот и случилось - в Мордовии начали фиксировать первые смерти от коронавируса. Осознание, что при таком существенном росте заболеваемости это...