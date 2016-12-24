Звонок-онлайн

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Прозвенит в этом году для выпускников мордовских школ. Из-за угрозы распространения коронавируса торжественные линейки в школах будут проведены не в традиционном формате, а дистанционно – как, собственно, и учеба в последней четверти.  Общереспубликанский праздник, по сообщению министерства образования РМ, пройдет в субботу, 23 мая. Начало - в 10 часов утра.

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