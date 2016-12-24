В Саранске ударят покосом травы по депрессии

«Вирус - вирусом, а жизнь продолжается, - заявил саранский градоначальник Петр Тултаев на очередном совещании с директорами муниципальных предприятий, главами районных администраций и руководителями профильных структурных подразделений мэрии. - Погодные условия способствуют усиленному росту травы. И если мы в ближайшие дни не примем никаких мер, граждане могут подумать, что наш город заброшен.… Надо привести в порядок общественные территории во всех микрорайонах, иначе трава «заколосится».

Борьба с разросшейся травой, в сущности, уже началась. По словам чиновников, сейчас ее скашивают на центральных улицах и основных автомагистралях. В ближайших планах – «зеленая зона» в районе ДСК. Нехватки в спецтехнике не наблюдается.

Петр Тултаев призвал активизировать такие работы. «Они станут своеобразным антидепрессантом для горожан! – отметил он, - Бесхозяйных территорий – напоминаю в очередной раз! - в Саранске быть не должно! Это касается, в частности, и покоса травы, и уборки мусора. Нужно отслеживать состояние контейнерных площадок на въездах в город. Недопустимо, чтобы бункеры для ТКО переполнялись, а рядом с ними скапливался мусор».

Глава города также посетовал, что в республиканской столице нет традиции культивирования многолетних растений – на что, кстати, не так давно обратили внимание пользователи одной из популярных соцсетей. «Многолетние цветы мы высаживаем, но, наверное, не в том количестве, как хотелось бы горожанам. Потому замечание считаю оправданным. Посмотрите, где можно будет высадить цветы-многолетники в следующем году», - обратился мэр к подчиненным.