Что волнует пользователей соцсетей на самоизоляции?

Как контролируется соблюдение режима самоизоляции, каким организациям можно работать, кого из сотрудников переводят на «удаленку», как работает общественный транспорт – эти вопросы чаще всего фиксировала аналитическая система мониторинга «Инцидент менеджмент» в апреле. Далее запросы направлялись для решения органам власти, полученные ответы размещались в социальных сетях.

За апрель чиновники Мордовии рассмотрели 735 инцидентов (в марте – 561). На первом месте по числу обращений по-прежнему темы ЖКХ (193 запроса): в основном это жалобы на нарушение санитарно-эпидемиологических требований при уборке подъездов, отсутствие их дезинфекции. Во многих случаях коммунальщики убирали подъезды по требованиям пользователей соцсетей.

На втором месте вопросы, связанные непосредственно с коронавирусом и профилактическими мерами: где купить маски, в каких районах введен карантин и т.п. (с 42 обращений в марте их число выросло до 168). Третьим по популярности стало благоустройство (81). Резко сократился интерес жителей к вопросам ремонта и строительства дорог – 74 запроса в апреле против 190 в марте. И замыкает пятерку тема общественного транспорта (37).

651 сообщение пришло из социальной сети VKontakte, на втором месте, но с большим отрывом – Одноклассники (30). Пользователи Instagram, FB, Twitter реже обращаются к власти в республике.

Наибольшее количество инцидентов зафиксировано в городском округе Саранск (504). Затем в первой пятерке – Лямбирский район (38), Рузаевка (36), г. Ковылкино (21), Чамзинский (17), Зубово-Полянский район (17). В других районах меньше чем по 15 инцидентов.