Химия и биология для всех государств выйдет на первый план

Распространение в России коронавирусной инфекции и те её последствия, которые видны уже на сегодняшний день, обязательно должны изменить подходы государства к здравоохранению. Об этом шла речь в Государственной Думе во время встречи депутатов с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Как рассказал депутат от Республики Мордовия, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, встреча продолжалась несколько часов, были подняты десятки вопросов, затрагивающих не только деятельность министерства в условиях эпидемии, но и в целом регулировку системы охраны здоровья граждан.

«Мы сошлись во мнениях о том, что вспышка нового опасного заболевания выявила многие недочёты, которые требуется срочно устранить. В частности, некоторые устаревшие подходы к организации лечения, и кадровые вопросы, и проблема с созданием и поддержанием резервов. Всё это не так заметно в обычном, рутинном режиме, зато становится очень важно в чрезвычайных обстоятельствах, как сегодня», - рассказал депутат.

Он отметил, что парламентарии со своей стороны всегда готовы к взаимодействию и оперативному принятию необходимых законодательных решений. Минздрав мог оценить это по оперативно принятому закону о регулировании цен на лекарства и медицинские изделия, по рассмотренным накануне нормам об использовании телемедицины, другим законопроектам.

«В то же время, есть направления, на которые нам часто указывают избиратели в рамках «обратной связи» с ними, где определяющей является все же роль министерства. Так, мы задали вопросы о низком уровне обеспечения сельских больниц, служб скорой помощи, наличия нужных объемов современной медицинской техники, без которой не вылечить тяжелые заболевания. Этого в регионах однозначно не хватает, особенно на районном уровне», - сообщил Кидяев.

Депутаты считают, что должны быть восстановлены резервные фонды в объемах, потребных для каждого конкретного региона. Речь должна идти не только о лекарственных средствах на всех уровнях, от федеральных центров до отдельных больниц. Также это касается и резервного коечного фонда, запасного оборудования на случай любых чрезвычайных ситуаций, катастроф или эпидемий.

Он отметил понимание со стороны министра по большинству направлений, и много озвученной депутатам полезной информации о том, как некоторые работы уже сейчас реализуются. Для многих других требуется совершенно иной формат финансирования или даже перестроение принципов работы медицинских, научных и образовательных учреждений. По мнению министра, это возможно, поскольку здравоохранение – это тоже часть экономики, которая при своем успешном развитии позволяет дополнительно развиваться и всем остальным отраслям.

Так, по его словам, уже очевидны многие изменения, которые принесет кампания против коронавируса. Химия и биология для всех государств выйдет на первый план, медицинская промышленность станет приоритетной для многих стран, можно прогнозировать большие вложения в направление научных разработок и создание производственных баз. Есть элементы, которые намечены к реформированию в системе ОМС, есть вопросы к системе регистрации и испытания новых лекарств и вакцин.

По словам Кидяева, депутаты от имени своих регионов и своих избирателей попросили министра взять некоторые вопросы на особый контроль. В частности, чтобы не допустить ситуации, когда на фоне борьбы с новой инфекцией ухудшились условия пациентов с хроническими заболеваниями.

«Мы, задействуя возможности Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, отслеживаем ситуацию в регионах, в городах и селах разного масштаба. Видим, что постепенно система здравоохранения у нас подстроилась к эпидемической ситуации. Поэтому встреча с министром оказалась очень полезной и своевременной, мы многие вопросы, так своевременно высвеченные этим заболеванием, смогли как минимум озвучить, а надеемся – что и существенно подтолкнуть к решению», - считает Кидяев.