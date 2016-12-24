Ичалковский район: до конца года все школы получат высокоскоростной доступ к Интернету

Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

В шести образовательных учреждениях Ичалковского района совсем скоро начнётся тестирование новой оптоволоконной линии, приходящей на смену меди. Это Ичалковская, Рождественская, Ладская, Кергудская, Пермеевская и Тархановская школы. В настоящее время завершена прокладка оптоволоконного кабеля и монтаж оборудования, впереди – проверка и тестирование линии.

Стоит отметить, что возможность пользоваться высокоскоростным Интернетом с этого года появится не только у школьников, но и у жителей отдалённых от центра сёл: Инелея, Ведянец, Парадеева, Пермеева. Также к оптоволокну будут подключены фельдшерско-акушерские пункты в Пермееве, Кергудах и Тарханове.

Ещё несколько сёл и посёлков остаются в дополнительном списке. Это Болдасево, Резоватово, Камаево, Дубровское, Троицкий, Большая Пёстровка, Кендя и Калыша. Прокладка и подключение оптоволоконной линии там запланированы на ближайшие два года.

Работы выполняются в рамках соответствующих федеральных программ нацпроекта «Цифровая экономика» и проекта «Устранение цифрового неравенства»: его реализуют Федеральное агентство связи и «Ростелеком».