Государственная Дума приняла закон в поддержку дачников и садоводов

Государственная Дума приняла в среду, 13 мая, во втором и окончательном третьем чтении новый федеральный закон, упрощающий сбор и управление взносами членов дачных и садовых товариществ.

Как рассказал первый замруководителя фракции «Единая Россия», председатель совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Виктор Кидяев, сезонный характер активности дачников и садоводов делает почти невозможным их общее собрание вне периода отпусков. В то же время, действующие на данный момент нормы закона требуют все самые важные финансовые операции товариществ, включая открытие и закрытие счетов, подтверждать голосованием в ходе общего собрания коллектива.

«Во многих случаях члены товарищества в состоянии обеспечить кворум только поздней весной, если повезёт с погодой, или уже в летний период. А подготовительные мероприятия на садовых участках начинаются гораздо раньше, решение о финансировании тех или иных работ надо принимать еще в начале года. Принятая сегодня норма облегчит этот аспект в жизни дачников», - считает депутат.

После вступления нового закона в силу, все решения по банковским счетам перейдут к полномочиям правления товарищества. Это не требует собирать в одном месте и в одно время всех членов кооператива, соблюдать более сложные процедуры общего собрания.

В то же время, основные правила распоряжения деньгами, собранными на счетах товарищества, законопроект не меняет. Поэтому с его принятием не появляется дополнительных рисков злоупотреблений, противоречащих интересам садоводов.