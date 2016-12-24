Краснослободский район: ведется ремонт дорог

Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Коллектив Краснослободского ДРСУ приступил к работе. Ведется ямочный ремонт в темниковском направлении, где предстоит отремонтировать 16 км дороги. Затем дорожные строители продолжат свое дело в ковылкинском и ельниковском направлении.

– Постараемся провести ямочный ремонт в этих трех направлениях за два месяца, – говорит начальник структурного подразделения «Мордовавтодор» Краснослободского ДРСУ В.П. Карташов. – Бригада из 12 работников нарезают, готовят, закладывают асфальт. Через 15-30 дней в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начнем вести капитальный ремонт от федеральной трассы – подъездные пути к п. Преображенский и п. Пеньково.

Также, как позволит нам погода, мы продолжим строительные работы на спортивном плоскостном сооружении в Красной Подгоре. На стадионе возле местной школы осталось положить искусственное покрытие, установить забор и разнести разметки. И объект будет готов к сдаче.