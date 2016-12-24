Нарушителей «перчаточно-масочного режима» начнут в Саранске штрафовать

Наш город

Пока, правда, речь идет о пассажирах общественного транспорта, упорно игнорирующих требования властей. По информации городского оперативного штаба по профилактике коранавируса, в случае выявления в салоне граждан, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты, водителю или кондуктору надлежит вызвать полицию. При этом автобус или троллейбус не начнут движения до тех пор, пока нарушителей не выведут наружу. «Находясь в автобусе, троллейбусе или микроавтобусе без средств индивидуальной защиты, вы можете подвергать себя, других пассажиров риску заражения вирусной инфекцией, - напомнили в штабе. - Чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее сможем улучшить эпидемическую ситуацию в нашем городе». Как скажется означенное нововведение на графиках движения транспортных средств, не уточняется.

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