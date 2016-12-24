В Мордовии скорректирован бюджет

На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года

Доходы региональной казны выросли в общей сложности до 46 миллиардов 74 миллионов рублей. Главным образом, за счет дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в размере 2 миллиардов 107 миллионов рублей. Деньги эти решено направить на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией и на реализацию нацпроектов, инициированных Президентом России. Так, 316 миллионов пойдет на создание дополнительного коечного фонда в учреждениях здравоохранения, 269 миллионов - на стимулирующие выплаты медикам, 254 миллиона - на выплаты детских пособий, 106 миллионов – на доплаты педагогам за классное руководство. Еще 1 миллиард 95 миллионов рублей было решено направить на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 36 миллионов – на развитие жилищного строительства, 11 миллионов - на модернизацию детских школ искусств, по 6 миллионов - на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких. Наконец, 5 миллионов рублей из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получит Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда».

В свою очередь принятое на уровне Правительства России решение о пролонгировании сроков выплаты государственного долга республики позволило сократить бюджетный профицит сразу на 1 миллиард 49 миллионов. Высвобожденные таким образом средства будут направлены на выполнение «зарплатных» обязательств перед работниками бюджетной сферы, на перевозку коронавирусных больных к местам лечения, на переселение граждан из аварийного жилья и на софинансирование ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

С учетом вносимых изменений, расходная часть бюджета определена в размере 45 миллиардов 127 миллионов рублей, профицит равен 947 миллионам.