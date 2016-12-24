Главный казначей страны высоко оценил работу Мордовии по выплатам медработникам

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Во время видеоконференцсвязи под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин высоко оценил работу органов власти Республики Мордовия по выплатам медработникам. При этом он назвал Мордовию первой.

«Передовиками также являются регионы, у которых уровень кассового исполнения медицинскому персоналу очень высокий: Мордовия, Чувашская республика, Приморский край, Брянская область, Московская область, Новгородская область, Смоленская область, Чеченская республика», - отметил он.

По мнению Романа Артюхина, в указанных регионах органы здравоохранения вовремя заключили необходимые соглашения и довели соответствующие средства-субсидии.

Кроме того, в этих регионах сразу по окончании апреля, не дожидаясь сроков выплаты зарплат, сразу стали начислять свои — региональные — стимулирующие выплаты медперсоналу.

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