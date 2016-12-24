«Инфицированы через контакт с заражёнными поверхностями»

Сотни заболевших
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Министр здравоохранения РМ высказался о целесообразности ношении перчаток
В социальных сетях появились вопросы о целесообразности ношения перчаток. Некоторые пользователи, ссылаясь на авторитет Всемирной организации здравоохранения, убеждают в том, что перчатки не защищают от вирусов, их ношение вредно для кожи рук и т.д.
Мы попросили прокомментировать это министра здравоохранения РМ Олега Маркина.
«Коротко – перчатки нужны. Обращаю внимание, что в Указе Главы РМ обозначено их ношение гражданами только в общественном транспорте и магазинах. Кроме того, в отдельных случаях использование перчаток необходимо на рабочих местах, это определяется организациями исходя из рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб. Здесь у нас наибольший риск соприкосновения с предметами, на которых вирусы могут долгое время сохранять активность. И нет возможности сразу после соприкосновения с предметами помыть руки.
Постоянное ношение перчаток, разумеется, не нужно и действительно может быть вредным. Разумеется, после того, как снял перчатки, необходимо тщательно вымыть руки. Гигиена вообще – наиболее надёжный и апробированный способ уберечься от заражения. Но в определенных ситуациях, о которых и говорится в Указе, перчатки выполняют важную защитную функцию, существенно сокращают риск заражения.
Медицинская статистика показывает – значительное число людей были инфицированы именно через контакт с заражёнными поверхностями, а не только воздушно-капельным путём.
Мы заботимся исключительно о безопасности граждан, об уменьшении рисков заражения. И пока очевидно, что принимаемые профилактические меры дают позитивный эффект, так как распространение инфекции идёт медленными темпами и в настоящее время ещё больше замедляется. Тем важнее максимально соблюдать ограничения и рекомендации врачей, которые дают их не абстрактно, а применительно к конкретной обстановке».
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