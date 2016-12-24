Денис Бургазлиев: «Сноубордом увлекаюсь уже десять лет»

Дениса Бургазлиева телезрители хорошо помнят еще по сериалу «Час Волкова». Cовсем недавно могли его увидеть на НТВ в сериале «Рикошет» и на Первом - в четвертом сезоне «Ищейки». Съемки пятого сезона, начавшиеся в феврале, приостановлены в связи с пандемией. Из-за карантина, связанного с коронавирусом, у Дениса сорвались гастроли, съёмки в других проектах тоже встали на паузу… Но актер старается не поддаваться унынию, а освободившееся время охотно посвящает семье: супруге и двухлетнему сыну. И даже находит время для своих увлечений: играет на гитаре, пишет стихи, читает книги...

«Все живы и здоровы»

- Денис, на Первом канале завершился показ четвертого сезона сериала «Ищейка». Чего ждать зрителям в продолжении?

- Все живы и здоровы - это главное! В новом сезоне некоторых персонажей коснутся изменения в личной жизни, чего с большим нетерпением ждут зрители. Но кого и в какой степени - это тайна, раскрывать которую я не имею права...

- Ваш персонаж как-то изменится?

- Нет - если не считать того, что все мы становимся взрослее и стареем. Мой персонаж - эксперт-криминалист. Он сам себе начальник, у него своя лаборатория. Он в команде, но не вместе со всеми, у него - свои дела и своя профессиональная история. К примеру, мой персонаж, в отличие от всех остальных, не носит оружие - хотя он в звании офицера - и рассекает на мотоцикле. Но приключений и у него хватает!..

- Какими еще работами порадуете в ближайшее время?

- Уже порадовал - и сам порадовался выходу сериала «Рикошет». Мне было очень интересно работать на этом проекте, потому что люди, что его делали, когда-то сделали очень интересный сериал «Охота на дьявола», который я с большим удовольствием посмотрел. Так что я с удовольствием снимался в «Рикошете» и с большим нетерпением жду съёмок второго сезона.

- Ну а чем именно он вас так впечатлил?

- Сериал сделан очень качественно - начиная от сценария и заканчивая картинкой. Отлично подобраны актёры. Ведь кастинг очень много значит в кино: то, как подобраны персонажи и как подходят друг к другу эти люди. Этим очень кропотливо на сериале «Ищейка» занимался Дмитрий Брусникин. И сделал он это, как всегда, блестяще - в этом и есть главный секрет его успеха.

Порушенные

планы

- Самоизоляция и коронавирус сильно повлияли на ваши планы?

- Конечно - всё посыпалось! У нас остался недоснятым пятый сезон сериала «Ищейка» и ещё один проект, в котором я снимаюсь, тоже приостановлен… Все намеченные ранее планы съездить на отдых с ребёнком тоже полетели под откос… Да, эта пандемия внесла в нашу жизнь большие изменения… Эти ограничения свободы - они тоже психологически влияют.... Я прекрасно понимаю, что эта мера важна, что она вынужденная, но всё происходящее все равно так или иначе угнетает. У меня, в частности, остановились все работы в Европе. Должны были быть съемки в Германии, где я ежегодно снимаюсь в двух-трёх международных проектах, - всё это остановилось... Сорвались мои гастроли с электротеатром в Чехии, которые должны были пройти в апреле этого года…

- Денис, вы сказали, что в свободные минуты читаете. А что сейчас читаете? И кого из классиков чаще всего перечитываете?

- У меня есть такая способность - а сейчас еще и возможность - читать сразу несколько книг. Я знаю, что не все так умеют, но у меня как-то получается: читаю сразу несколько книг параллельно. Сейчас читаю Уильяма Фолкнера, перечитываю сборник Эрнеста Хемингуэя, Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», лежит книга Иосифа Бродского, которого я очень люблю, - иногда открываю его и с удовольствием перечитываю...

Трасса здоровья

- Как вы поддерживаете физическую форму? Занимаетесь спортом?

- Фитнес-центр, включая бассейн. Незадолго до карантина занялся бегом. Из зимних видов спорта моим увлечением стал сноуборд. Этим видом спорта увлекаюсь уже лет десять, катаюсь в разных местах, и сноуборд - это моё главное зимнее увлечение. В Австрии я ходил в школу, где меня научили правильно держаться на доске.

- Любите экстрим?

- Нет, но ещё в юности занимался горными лыжами. И в какой-то момент они мне надоели. Смотрел на ребят, которые катаются на досках, - и понимал, что в этом есть что-то неизведанное, и это требует больших физических затрат и какого-то особого мастерства. Мне было интересно этому научиться. Но я понял, что самостоятельно этому научиться не смогу, - и пошёл в школу. А окончив её, стал уже кататься, совершенствовать свои навыки. Это меня всё больше и больше увлекало, постепенно повышал уровень своего мастерства… Но я не назову своё катание экстремальным. Катаюсь хорошо, но не люблю, к примеру, фрирайд (катание вне оборудованных трасс - прим. авт.), не люблю лёд, не прыгаю с трамплина... Мне больше нравится мчаться с хорошей скоростью и по хорошей трассе...