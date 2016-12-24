Анита Цой: «Держитесь, мои хорошие!»

Певица рассказала о жизни в режиме самоизоляции, своем новом альбоме, сюрпризах супруга и пожелала всем терпения и мужества

Анита Цой - «крепкий орешек», она не из тех, кого всемирная эпидемия может вогнать в панику и уныние. Даже в сложной ситуации самоизоляции она записала и выпустила альбом военных песен, часть тиража которого бесплатно рассылает ветеранам Великой Отечественной войны. И еще успевает участвовать в онлайн-концертах, ухаживает за домом, садом и любимым мужем, общается с родителями. И восхищается теми, кто вынужден переживать пандемию в городской тесноте…

Посвящение победителям

- Анита, вы совсем недавно завершили работу над альбомом военных песен…

- Альбом называется «Нации победителей посвящается…». В него включили 11 самых любимых, самых простых и даже самых лиричных песен военных лет, а также композиции 60-х и 70-х годов из кинофильмов, которые мы тоже все очень любим: «Темная ночь», «В лесу прифронтовом», «Нам нужна одна победа», «Журавли», «На безымянной высоте» и другие всем известные песни. У многих название нашего альбома вызывает странные ощущения: путают слово «нация», которое присутствует в названии альбома, с национализмом. Я бы хотела объяснить. Дело в том, что в Великой Отечественной войне победил многонациональный народ всего Советского Союза. И для меня это и есть нация победителей. Альбом мы начали делать в самом начале мировой пандемии, а заканчивали его, уже находясь на самоизоляции. Четыре месяца велась работа. Честно могу сказать, что я раньше не решалась прикоснуться к святому и петь песни военных лет - особенно композиции, любимые мною с детства. Потому что их исполняли легендарные артисты того времени: и Марк Бернес, и Леонид Утесов, и Клавдия Шульженко, и Нина Ургант, и Вячеслав Тихонов… Они пели эти песни с большой душой, с любовью, с пониманием этих разлук и потери близких людей. Поэтому эти композиции живут веками, они искренние... Альбом получился честный. Мы взяли три гитары и баян и писали все одним дублем. Это была очень сложная работа...

- Как решились на такой эксперимент?

- Мы уже отвыкли от такой записи. Сейчас новые технологии: все инструменты пишутся отдельно, создается аранжировка, и потом ты записываешь еще и свой голос. Можно просто самые лучшие голосовые моменты из цифровых треков взять, соединить - и получается шедевр. Здесь же нам хотелось максимальной честности, поэтому мы репетировали десятками часов до того, как войти в студию и исполнить хотя бы одну песню. И это все было по-честному. Я горжусь этой работой! Я решила две тысячи альбомов подарить нашим ветеранам. Их не так много осталось, они разбросаны по всей стране, некоторые живут за рубежом... Я напечатала диски, и сейчас мы занимаемся их отправкой.

Плюсы минуса

- А чем вы сейчас занимаетесь на самоизоляции? На что тратите время?

- В начале всей этой обстановки я была в шоке, потому что не привыкла так много времени проводить дома. Хотя большую часть домашней работы я и раньше всегда старалась делать сама - включая огород, готовку и так далее. Но все равно это оказалось малой толикой того времени, которое я теперь провожу дома. Кроме того, я переживала за нашу работу, концерты. Но буквально уже дней через пять, я вам честно скажу, почувствовала кайф. Во-первых, я выспалась. Это редкая история в нашей артистической жизни. Во-вторых, я поняла, что соскучилась по дому. У меня только прошел капитальный ремонт, и я еще не успела насладиться его обустройством. Сейчас расставляю какие-то предметы интерьера, цветы... Это все очень приятно. Но больше всего я соскучилась по родителям. Как правило, все общение было на бегу. А теперь я каждый день общаюсь с нашими мамочками (имеются в виду мамы Аниты и ее супруга Сергея - прим. автора). Они живут у нас, мы им построили на участке два домика. Я им готовлю, кормлю, мы много с ними общаемся. Я столько интересного узнала! Жизнь идет спокойная и размеренная. Единственная проблема сейчас в том, что у нас сын остался в Лондоне. Он уехал учиться на MBA, коронавирус застал его в разгар учебы, и сейчас вернуться в Россию он не может. Но спасибо современным средствам связи: мы каждый день сидим и общаемся по различным видеопрограммам, даже так, в онлайне, отмечали день рождения супруга.

- Все рассказывают про приобретенные за это время навыки. Чему научились вы? Я, кстати, даже видела в Инстаграме, как вы себя сами стригли.

- Да, салоны в Москве не работают. И есть указание сидеть всем дома, и нужно соблюдать самоизоляцию. Поэтому я стащила у мужа машинку для бритья и пыталась с ее помощью подстричься. Но пока это получается криво и косо, с одной стороны выстригла больше, чем положено. Но ничего страшного: волосы отрастут. Уж как есть...

Любовь не умирает

- Вы в этом году отмечаете 30 лет со дня свадьбы. Чем вас покорил супруг?

- Он очень любит делать подарки. И они не обязательно должны быть какими-то дорогими. Расскажу просто пример про один подарок на 8 Марта. Мы живем за городом. Начало весны, еще холодно. У меня на клумбе появились маленькие ростки тюльпанов, которые я посадила. Но до цветения было еще далеко, лежал снег. И вот в праздник утром я подхожу к окну - и обалдела: у меня вся клумба в тюльпанах, которые расцвели! Я была в шоке. Натянула куртку, выскочила на улицу. А это, оказывается, муж купил тюльпаны и натыкал их в снег рядом с этими черенками, чтобы создавалось впечатление, что у меня цветет вся клумба. Это было необычно и фантастически приятно! Он по жизни такой. Когда один человек старается для другого сделать приятное - ты не можешь остаться безответным к такому проявлению чувства. Сначала я удивлялась, потому что у моих подруг таких мужей не было. В основном все ухаживали до свадьбы, а уже потом с годами все это забывалось. А у нас - наоборот! Мы поженились очень быстро, по корейским традициям, и у нас даже много времени на ухаживания не было. И я сначала удивлялась и думала: «Нет, он завтра перестанет приносить мне конфеты, он завтра перестанет мне покупать цветы». А потом с годами я поняла, что его не исправить. Если он любит, то любит вот так: очень тонко и трепетно. Вот позавчера его вызвали на работу, и на обратном пути он заехал специально в магазин, чтобы купить моих любимых пирожных. Он приходит - и я понимаю, как я его обожаю! Даже больше, чем пирожные! (Смеется.) Это романтика, это такой кайф!

- Не так давно вы выложили в интернет видео, где ваш супруг играет на гитаре, поет. Многие были удивлены.

- Когда он за мной ухаживал, мы частенько играли с ним на гитаре. И потом еще лет пять после того, как поженились. Но когда я стала работать на сцене, у него появилось много дел на работе, времени свободного на это не осталось. Мы оба стали перелетными птицами. Было, правда, одно исключение: пять лет назад играли вместе, когда отмечали серебряную свадьбу. Делали это для друзей, репетировали неделю. И вот сейчас, во время самоизоляции, мой муж сдался и согласился записать видео своей игры на гитаре. Сергей вообще не любит социальные сети, а тут решил для всех спеть. Он очень смущался, но я ему благодарна за это видео. Муж пришел к выводу, что надо для друзей, для семьи записать альбом песен, которые он любит, попросил помочь, посодействовать в записи альбома, так как он в этом ничего не понимает. Сказал: «Я сыграю и спою, и мы запишем для того, чтобы внуки и правнуки могли потом послушать».

- Может, он с вами вместе и на концертах будет выступать?

- Не уверена, что он пойдет на этот шаг. Хотя, может, еще месяц посидим на изоляции - и он со мной гастролировать потом будет. (Смеется.) Если без шуток, то коронавирус - серьезное испытание. Когда первую неделю сидели дома с мужем, то поняли, какие мы разные люди. Обычно прибегаешь домой после работы, гастролей, концертов: поел, переночевал и - дальше работать!.. У нас даже вкусовые пристрастия отличаются: ели же раньше большую часть времени, так сказать, «на удаленке». А сейчас я ради него научилась печь круассаны с шоколадом - он, оказывается, их очень любит…

- Как раз об этом хотела вас спросить: вы с супругом женаты много лет. Журналисты очень часто в таких случаях просят рассказать секрет долгой совместной жизни. Но сейчас, в связи с новыми обстоятельствами, я спрошу иначе: как не развестись, находясь на самоизоляции?

- Надо сначала до конца ее дожить, а потом давать всем советы. (Смеется.) У нас все-таки частный дом. Нам проще, потому что есть кусочек земли. Когда нервы бывали на пределе, я просто все бросала, хлопала дверью и выходила на улицу, на свежий воздух. «Напыхтишься» там, возвращаешься - и вроде все нормально… А вот как люди живут в однокомнатных квартирах большими семьями в городских условиях, взаперти?! Я бы уже сейчас им памятник поставила. А еще дети галдят, уроки с ними надо делать, убираться, готовить... Я не представляю, как многим сейчас сложно. Как мне кажется, людям надо оказывать дополнительные меры психологической поддержки. Это очень важно! Разрешите через вас выразить слова поддержки всем семьям, которые выбрали сейчас путь самоизоляции. Вы большие молодцы! Мы должны брать с вас пример и равняться на вас. Вы просто красавцы! Спасибо! Держитесь, мои хорошие! Дай Бог вам всем мира в семье и здоровья!