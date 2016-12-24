Надежда Бабкина: «Я всегда сама ловила рыбу»

Юбилей у руководителя театра «Русская песня» случился в начале весны. Но запланированного по случаю 70-летия Надежды Бабкиной праздника не получилось: из-за пандемии юбилейный концерт и все сопутствующие празднества перенесены на более позднее время - когда ситуация нормализуется и в стране возобновятся концерты, спектакли и другие массовые мероприятия.

Конечно же, Надежду Георгиевну с юбилеем поздравили не только самые близкие друзья и родные, но и руководители государства, парламентарии, коллеги и миллионы поклонников. Правда, почти сразу после дня рождения артистка попала в больницу с двусторонним воспалением легких и подозрением на коронавирус. Практически месяц Бабкина находилась на грани жизни и смерти, за нее волновались и близкие люди, и поклонники, и вся страна. Но теперь Надежде Георгиевне уже ничто не угрожает - она находится у себя дома и в очередной раз продумывает, как наилучшим образом провести свой юбилейный вечер.

- Да, я прошла испытание, - призналась Надежда Бабкина. - Никому не желаю перенести подобное! Спасибо за ту поддержку, которую я чувствовала не только от друзей, но и от незнакомых людей. Давайте беречь друг друга!

Золотая рыбка

Надежда Бабкина не раз говорила, что она - настоящая казачка, настоящая русская баба. Артистка родилась в поселке Черный Яр Астраханской области. С детства мечтала стать артисткой: стоя перед зеркалом, красила себе углем брови и пела. Родители - Георгий Иванович, председатель колхоза, и Тамара Александровна, учительница начальных классов, - отговаривали дочку. Но уже тогда Надя проявила свой характер. После 10 класса она поступила в Астраханское музыкальное училище. А уже через четыре года стала студенткой Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных в Москве. Чуть позже она сама сформировала ансамбль «Русская песня», который до сих пор пользуется огромной популярностью.

Надежда Бабкина всегда с ностальгией вспоминает свое детство и юность, говорит о том, как читала стихи перед публикой, принимала участие в смотрах художественной самодеятельности и даже ловила рыбу!

- Я всегда сама ловила рыбу, - рассказывает Надежда Георгиевна. - Да и сейчас это делаю с большим удовольствием - но не в Москве, а в Астрахани. Вот там - настоящая рыбалка! С ностальгией вспоминаю свою юность, как сидела на берегу в ожидании улова. Когда в четыре утра проезжали мимо знакомые рыбаки, показывали мне, например, огромного судака и говорили: «Что ты, Надька, всякую мелочь ловишь? Учись!» А я ловила всегда небольшую рыбешку - ту же тараньку, например. Мне этого хватало. Я таскала свою добычу домой, а мама мне говорила: «Ну, когда ты уже закончишь с этой рыбалкой?! Кто будет чистить твою рыбу?»

Любовь и горечь

Официально замужем Надежда Бабкина была только раз - по любви. С будущим мужем она познакомилась случайно - на гастролях со своей «Русской песней». Владимир Заседателев был барабанщиком популярного тогда ансамбля «Лейся, песня». Через четыре месяца после первой встречи он сделал ей предложение руки и сердца. Надежда честно пыталась быть примерной женой, родила сына, заботилась о родителях мужа. А потом у нее карьера пошла в гору, и Владимир стал ревновать жену к ее успехам, отдалился, стал пропадать из дома. Как вспоминала потом сама Надежда Георгиевна, терпеть все происходящее она могла бы еще долго, если бы не случай. Когда их сыну исполнилось 16, он попал в автомобильную аварию, чудом выжил. Мать отреагировала моментально: подняла на ноги всех, а Владимир Заседателев к сыну в больницу ни разу не приехал. От супруга артистка ушла буквально на следующий день после аварии.

Сейчас рядом с Надеждой Бабкиной - Евгений Гор. Вместе они уже почти 17 лет. Когда она познакомились с Евгением, ей было 53, а ему - 23. Это произошло на конкурсе молодых исполнителей. Бабкина, будучи в жюри, сразу выделила Евгения, сама предложила выступать вместе. Позже рабочие отношения переросли в личные. Правда, в то, что у Бабкиной и Гора настоящий роман, поверили не все. Злопыхатели неоднократно «разводили» влюбленных, постоянно подчеркивая, что разница в 30 лет - это серьезная преграда для любви. Но Евгений каждый раз доказывает, что это не так.

- Женя - настоящий мужчина, а я чувствую себя рядом с ним настоящей женщиной, - говорит Надежда Бабкина. - Для меня это очень важно! Женя меня понимает, как никто!

Просто Надя

Сын Надежды Георгиевны Данила по стопам родителей не пошел. Сцена - это не его стихия. Он получил юридическое образование, сейчас у него - свой бизнес. Почти 13 лет назад он женился, сейчас у него - трое детей. Семья сына живёт в Подмосковье. Для того, чтобы Надежда Бабкина приезжала к ним почаще, Данила даже построил маме дом. Самому старшему внуку артистки Георгию в этом году исполнилось 10 лет, средней, Вере, летом будет семь, а младшей, Марфе, сейчас пять. Внуки называют Бабкину просто по имени - Надя.

- Я уже неоднократно просила Георгия называть меня бабушкой, объясняла ему, что его папа - это мой сын, - говорит певица. - Он согласно кивает - и тут же снова называет меня по имени. А Вера и Марфа, глядя на него, все за ним повторяют…

По собственному признанию Надежды Георгиевны, она хорошая бабушка и любит проводить свое свободное время с внуками. Когда есть возможность, обязательно сама укладывает их спать и поет им колыбельные песни. Кроме того, внуки с удовольствием приезжают в театр «Русская песня», где Надежда Георгиевна художественный руководитель. Они посмотрели уже многие спектакли.

- Никогда не надо опускать руки, - уверена Бабкина. - Ответственность, целеустремленность, умение реализовывать намеченные планы - все это у меня есть... Главное - знать, что ты делаешь доброе, нужное и полезное людям дело. А когда ты творишь добро, Бог всегда рядом, и если тебе будет трудно - всегда придет на помощь!



