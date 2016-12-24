Детки в клетке: как пережить карантин в квартире с детьми

Карантин изменил образ жизни каждого, но тяжелее всего в этой ситуации семьям с детьми. Дети вместо садика и школы, прогулок и игр на свежем воздухе сидят взаперти, а взрослые пытаются совмещать и работу на «удаленке», и домашние дела, и функции воспитателя и учителя, помогая чадам преодолеть барьеры дистанционного обучения. И все вместе страдают от стресса и неопределенности.



О том, какая линия поведения оптимальна в данной непростой ситуации, как максимально безопасно преодолеть данный период, чем и как помочь и себе, и детям, рассказывает врач-психотерапевт, эксперт общероссийских телеканалов Айна Громова, сертифицированный специалист Центра когнитивной терапии (Оксфорд, Великобритания). В настоящее время Айна Авазовна - системный семейный консультант, обучающий психотерапевт по методу семейного консультирования, ведущая обучающих программ для психиатров, психотерапевтов и психологов.

- Айна Авазовна, расскажите, пожалуйста, насколько сложно карантин переносят дети?

- Очень сложно, и обусловлено это сочетанием нескольких факторов. Во-первых, у детей изменился привычный образ жизни - они перестали ходить в сады и школы. Во-вторых, пропали общение с друзьями и прогулки. И третья причина заключается в том, что родители сегодня вынуждены выступать и в роли педагогов, и в роли воспитателей, и в роли аниматоров, хотя их этому никто не учил. Потребности ребенка не реализуются, и это приводит к стрессу. Особенно трудно придется дошколятам, которые в этом году пойдут в первый класс. Дело в том, что в современной школе при поступлении в первый класс к ребенку предъявляют большие требования - он должен уметь и читать, и писать. Это достаточно сложные навыки, которые не приобретаются одним днем. И у меня большой вопрос: с учетом того, что подготовка к школе прервана, как дети будут нагонять программу осенью? Мозговые структуры не созревают так быстро, и догнать программу в кратчайшие сроки не получится. Понятно, что дети будут испытывать перегрузки и «упадут» в своих показателях.

- Многие школы - не все, конечно, - пытаются учить детей дистанционно. Думаете, это не выход?

- Дистанционно, через ноутбук, дети не научатся читать и писать. Необходимо тесное сотрудничество педагога и ученика. А у многих родителей, я напомню, нет специальных навыков обучать своих детей. Да, они сами умеют читать и писать, но уметь самому и научить другого - это две большие разницы. И потом, не у всех родителей есть ресурсы на обучение, потому что многие из них заняты тем, что просто пытаются выжить в предлагаемых условиях. Говоря о ноутбуках и других гаджетах, хотелось бы предостеречь родителей от ошибок. Дело в том, что у каждого ребенка, как и у взрослого, есть свои потребности: в любви, сопричастности, коммуникации, самореализации - которые в изоляции не могут реализоваться привычными способами. А так как родители чаще всего не могут уделять своим детям достаточно времени, то самое простое, что можно сделать, - это дать ребенку в руки телефон или планшет с компьютерными играми. Кажется, что всем хорошо: дети реализовывают свои потребности через ноутбук, родители могут заниматься своими делами. Но дело в том, что как раз сейчас очень легко формируются различные зависимости, в том числе и гаджетозависимость. И особенно этому подвержены дети возраста 4-5 лет и подростки.

- Как дети разного возраста реагируют на вынужденные ограничения, связанные с карантином?

- Дети до двух лет, скорее всего, не почувствуют никаких ограничений. Но зато они очень хорошо считывают родительский стресс. Ведь семья - это живая система, и если плохо одному, то и другим тоже плохо. Дети в возрасте старше трех лет тоже остро ощущают родительское состояние, плюсом к этому идет то, что они и сами уже хорошо осознают свои собственные ограничения. И если у ребенка есть стереотип ездить по выходным к бабушке и дедушке, то ему достаточно сложно понять, почему из-за какого-то коронавируса он должен отказывать себе в этом удовольствии. Ну и конечно, отдельно стоит сказать о подростках. Кроме тревог, связанных со школой, они еще дополнительно страдают из-за того, что месяцами не видят дорогих сердцу людей. Расставание с предметом своего обожания даже на неделю дается подросткам очень и очень непросто, и это только усугубляет положение.

- По каким признакам родители могут определить, что ребенок не справляется со стрессом?

- В первую очередь должно насторожить изменение в поведении ребенка: когда появляется что-то, чего раньше не было. Например, если он становится раздражительным, плаксивым, чаще устраивает истерики, проявляет ревность, обидчивость и ранимость. Через такое поведение ребенок старается получить внимание, которого ему сейчас не хватает. Второе, и это худший вариант, - это изменение в состоянии здоровья. Иммунитет снижается, и ребенок на карантине становится еще больше подверженным вирусным инфекциям. Кстати, инфекционисты это прекрасно понимают. У детей проявляются различные патологии, которые имелись в анамнезе. К частым реакциям на стресс можно отнести головные боли, проблемы с ЖКТ: боли в животе, тошноту. Часто возникают различные кожные проявления. У некоторых детей выпадают волосы. Снижается качество сна: ребенок долгое время не может уснуть, а потом просыпается не в восемь утра, как обычно, а в десять, но при этом совершенно разбитый. Изменяется аппетит: одни дети могут отказываться от еды, а другие, наоборот, могут начать «кусочничать». Таким образом проявляются стереотипы изменения пищевого поведения: когда ребенок ест не потому, что голоден, а он «заедает» неприятные эмоции.

- Как помочь нашим детям пережить этот непростой период?

- Ни в коем случае не стоит замалчивать проблему, потому что ребенок все равно слышит и видит всё, что происходит вокруг. Родители должны объяснить детям, почему их жизнь изменилась, но при этом не вгонять в страхи. Расскажите ему, что появились ограничения, но они временные. И поэтому мама с папой не ходят на работу, а он не ходит в детский сад или в школу. И поэтому мы не поедем на выходных к бабушке, и отдых на море теперь под вопросом. Объясните, что вам тоже не нравится то, что сейчас происходит, но это нужно принять. Потому что, пока человек не примет реальность таковой, какая она есть, он так и будет тратить свои эмоциональные ресурсы на сопротивление. Но ведь от этого пандемия не исчезнет, верно? Поэтому лучшим выходом будет принять то, что есть, и постараться улучшить жизнь в измененных обстоятельствах. Таким образом мы переключаем вектор внимания с ограничений на возможности.

- То есть нужно минусы превратить в плюсы?

- Сегодняшний кризис выявил все уязвимости - и наши личные, и наших детей. И у нас есть два пути: первый - просто ждать, когда кризис закончится, а второй - мы можем усилить свою слабую зону и через кризис стать сильнее. Очень важно слушать своих детей. Когда ребенок рассказывает о том, например, что сейчас бы он пошел в садик, чем бы он там занимался, то нужно понимать, что так он говорит о внимании. Нужно постараться дать ему это внимание и реализовать его потребности конструктивным способом. Чаще разговаривайте с детьми, занимаетесь тем, что нравится: лепите, рисуйте, и будьте щедры на похвалу. Это требует от родителей собственной концентрации, осознанности и выдержки. И тут на первый план выходит то, как мы, родители, сможем совладать со своим собственным стрессом и помочь ребенку преодолеть этот сложный этап.

- Как решить эту проблему, когда кажется, что работе, обучению детей, хлопотам по хозяйству нет конца и края?

- Очевидно, что на родителей сейчас легла колоссальная нагрузка. Но я хочу напомнить элементарное правило, которое должны знать все: для того, чтобы что-то отдать, нужно что-то иметь. Это правило нужно знать для того, чтобы справиться с поставленными задачами на этой войне и выйти из нее без потерь. Поэтому родители в первую очередь должны подумать о себе. Они как колодец: что у них есть, то они и транслируют в мир. Если у родителей есть страхи, то их дети будут тревожными. Если проявляется злость, то их дети будут жертвами агрессии. Это происходит по принципу смещенной агрессии: я не могу пойти поколотить этот вирус, зато я могу накричать на своего ребенка. А это очень опасно для его эмоционального состояния.

- Что бы вы посоветовали тем родителям, которые чувствуют, что не справляются?

- Взрослые должны побеспокоиться о своем психологическом здоровье. Для начала, как я уже сказала, нужно принять ту реальность, в которой мы живем. Затем следует найти возможность для собственного восстановления - это наша главная задача. Ребенок вас не восстановит - наоборот, это мы должны вкладывать в него ресурс. Поэтому очень важно заниматься гигиеной своего эмоционального состояния. У вас обязательно должно быть личное пространство. Если нет личного пространства и уважения к нему, то у мамы и папы очень быстро возникнут конфликты, свидетелем чего станет ребенок, а это приведет к нарушению более базовой и глобальной потребности - в безопасности. Понятно, что в условиях 30-метровой квартиры найти свое пространство крайне сложно, но все-таки постарайтесь отыскать хоть какой-то угол. У каждого человека должно быть свое время тишины и ничегонеделания. Ушел в свою коморку - и тебя на некоторое время как будто нет. Важность этого процесса поняли еще древние греки и назвали это аскезой. Кстати, не забывайте, что такое же время должно быть и у ребенка. Создавайте в течение дня для себя маленькие радости, которые приносят комфорт: чашечка кофе, прослушивание любимой музыки, рисование, шитье. Разгрузили голову - и можно идти дальше. Важный момент: эти занятия должны быть разнообразными. Потому что, если наполнить свою жизнь только одним - например, вязанием, - то скоро вы снова начнете хандрить. Следующий очень важный момент - сегментирование времени. Попытка все успеть создает огромный стресс у родителей. Я считаю, что миф о многозадачности давно пора развеять. Не может человек в одну и ту же минуту слушать обучающий вебинар, присматривать за ребенком и варить борщ. Мозг к этому не приспособлен. Человек может делать только одно дело с вовлечением, все остальное происходит «на автомате». Естественно, что мама не успевает делать все и сразу, и у нее развивается фрустрация. Чтобы этого избежать, сегментируйте свое время. Например, занимайтесь работой, требующей сосредоточенности, когда ребенок спит. Если родители будут соблюдать все эти меры, то смогут не только сохранить свое психическое здоровье и помочь ребенку пройти кризис с наименьшими потерями, но и научатся брать ответственность за свои чувства и находить способы удовлетворения своих потребностей. Это пригодится любому - и взрослому, и ребенку - в течение всей жизни.