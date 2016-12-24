Из ревности повредила «БМВ» кавалера

В минувшую субботу около двух часов ночи полицейским Саранска поступило сообщение от жителей многоквартирного дома о том, что на виду у всех женщина наносит повреждения припаркованной возле здания иномарке.

Для проверки информации в рамках межведомственного взаимодействия по указанному адресу была направлена группа задержания вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии.

Оперативно прибыв на место, правоохранители обнаружили автовладельца и его знакомую, стоящих рядом с автомашиной «БМВ», на капоте которой отчётливо была видна вмятина. Мужчина пояснил, что находился в салоне авто, когда его знакомая вскочила на капот и несколько раз ударила по машине ногой. Как выяснилось, между ними ранее на почве ревности произошла ссора.

25-летняя местная жительница была задержана росгвардейцами на месте и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.