Из ревности повредила «БМВ» кавалера

Сертификат на материнский капитал теперь можно получить дистанционно
С сегодняшнего дня Пенсионный фонд переходит на беззаявительный режим оформления государственных сертификатов на материнский (семейный)...
В минувшую субботу около двух часов ночи полицейским Саранска поступило сообщение от жителей многоквартирного дома о том, что на виду у всех женщина наносит повреждения припаркованной возле здания иномарке.
Для проверки информации в рамках межведомственного взаимодействия по указанному адресу была направлена группа задержания вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии.
Оперативно прибыв на место, правоохранители обнаружили автовладельца и его знакомую, стоящих рядом с автомашиной «БМВ», на капоте которой отчётливо была видна вмятина. Мужчина пояснил, что находился в салоне авто, когда его знакомая вскочила на капот и несколько раз ударила по машине ногой. Как выяснилось, между ними ранее на почве ревности произошла ссора.
25-летняя местная жительница была задержана росгвардейцами на месте и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
С сегодняшнего дня Пенсионный фонд переходит на беззаявительный режим оформления государственных сертификатов на материнский (семейный)...
Но интенсивного движения по ним пока ожидать не стоит
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