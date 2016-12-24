Мошенники оставили жителя Саранска без денег и без секса

Проезд по мостам открыт!
7 мая в Саранске состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе
Весьма занятный инцидент произошел на минувшей неделе с 34-летним жителем столицы республики. Он обратился в полицию с заявлением о привлечении к ответственности злоумышленников, оставивших его без денег и без секса.
Как пояснил правоохранителям наш земляк, он захотел свести в социальной сети кратковременное знакомство с барышней легкого поведения. В интернете мужчина увидел соответствующее объявление и позвонил по указанному номеру. Ему ответил собеседник, предупредивший, что за интимные услуги клиент должен внести предоплату, иначе свидание не состоится. Мужчина перевел 2 900 рублей на карту, реквизиты которой ему сообщили, и стал настраиваться на встречу с девицей пониженной социальной ответственности. Но заказанная мастерица постельных услад все не появлялась, и житель Саранска решил выяснить, в чем дело. Позвонив по знакомому номеру, он с удивлением обнаружил, что абонент находится вне доступа, а объявление в интернете уже было удалено без следа. Тогда разочарованный сладострастник отправился в полицию.
7 мая в Саранске состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе
27 апреля в социальных сетях было опубликовано видео с похорон на одном из городских кладбищ Саранска.
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