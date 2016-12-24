Мошенники оставили жителя Саранска без денег и без секса

Весьма занятный инцидент произошел на минувшей неделе с 34-летним жителем столицы республики. Он обратился в полицию с заявлением о привлечении к ответственности злоумышленников, оставивших его без денег и без секса.

Как пояснил правоохранителям наш земляк, он захотел свести в социальной сети кратковременное знакомство с барышней легкого поведения. В интернете мужчина увидел соответствующее объявление и позвонил по указанному номеру. Ему ответил собеседник, предупредивший, что за интимные услуги клиент должен внести предоплату, иначе свидание не состоится. Мужчина перевел 2 900 рублей на карту, реквизиты которой ему сообщили, и стал настраиваться на встречу с девицей пониженной социальной ответственности. Но заказанная мастерица постельных услад все не появлялась, и житель Саранска решил выяснить, в чем дело. Позвонив по знакомому номеру, он с удивлением обнаружил, что абонент находится вне доступа, а объявление в интернете уже было удалено без следа. Тогда разочарованный сладострастник отправился в полицию.