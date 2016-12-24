Похитил у экс-сожительницы 39 тысяч рублей

Репортер

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Саранска, подозреваемого в совершении мошенничества и кражи.

Как установили сотрудники правопорядка, мужчина обманом завладел сотовым телефоном своей знакомой и посредством мобильного приложения перевел с ее счета на свой 39 тысяч рублей. Полицейским мужчина пояснил, что не имеет постоянного источника дохода, потому решил похитить деньги таким образом у приятельницы, с которой ранее проживал совместно.

В свою очередь, потерпевшая в полицию сама сообщать о данном факте не стала. Женщина написала заявление в правоохранительные органы только после того, как сотрудники полиции вернули ей телефон и сообщили о задержании ее бывшего сожителя.

В отношении жителя Саранска возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество», он помешен под арест. Ранее этот товарищ привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за мошенничество.

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