На ловца и зверь бежит

Репортер

Следователями ОМВД России по Рузаевскому району завершено расследование уголовного дела в отношении  56-летнего директора частной фирмы. Его обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на отлов и содержание безнадзорных животных.

В рамках предварительного следствия установлено, что в период с 2017 по 2019 год руководитель фирмы заключал договоры и муниципальные контракты с администрацией Рузаевского района. Согласно документам, фирма должна была оказывать услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных. В актах указывалось, что работы выполнены в полном объеме, соответственно, и  деньги перечислялись в установленном размере. Полученная информация свидетельствовала, что представители организации действительно отлавливали бродячих собак на территории района, но обязательства по их содержанию не исполняли. Как установили полицейские, безнадзорных животных привозили в Саранск и выпускали недалеко от приюта.

Причиненный администрации Рузаевского муниципального района ущерб оценивается в 480 тысяч рублей. Преступления были выявлены сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району. Директор общества свою причастность не отрицает, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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