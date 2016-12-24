На ловца и зверь бежит

Следователями ОМВД России по Рузаевскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего директора частной фирмы. Его обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на отлов и содержание безнадзорных животных.

В рамках предварительного следствия установлено, что в период с 2017 по 2019 год руководитель фирмы заключал договоры и муниципальные контракты с администрацией Рузаевского района. Согласно документам, фирма должна была оказывать услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных. В актах указывалось, что работы выполнены в полном объеме, соответственно, и деньги перечислялись в установленном размере. Полученная информация свидетельствовала, что представители организации действительно отлавливали бродячих собак на территории района, но обязательства по их содержанию не исполняли. Как установили полицейские, безнадзорных животных привозили в Саранск и выпускали недалеко от приюта.

Причиненный администрации Рузаевского муниципального района ущерб оценивается в 480 тысяч рублей. Преступления были выявлены сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району. Директор общества свою причастность не отрицает, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.



