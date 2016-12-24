Директор фирмы ответит за частные миллионные долги

45-летний директор строительной фирмы из Саранска Александр Гришин ответит в суде по обвинению в мошенничестве на крупную сумму.

По данным следствия, несколько лет подряд мужчина брал у знакомых людей крупные суммы денег в долг. При этом кредиторам обещались выгодные условия - под 10 процентов в месяц. Устоять перед соблазном скорого приумножения своих накоплений не смогли несколько коммерсантов и даже пенсионеры. Среди потерпевших фигурируют 7 человек. Суммы займов составляли от 50 тысяч до 1 млн рублей.

По данным прокуратуры, сначала директор фирмы взял в долг около 10 миллионов рублей. Среди кредиторов есть счастливчики, с которыми он успел полностью расплатиться, другим отдал только проценты по займам. Основная сумма долга осталась равна 6,2 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что у Александра Гришина не было реальной возможности расплатиться с многочисленными кредиторами. Общий размер долга значительно превышал его годовой доход. Следователи считают, что деньги кредиторов мужчина никуда не вкладывал, а тратил по своему усмотрению. При этом своей вины Александр Гришин не признал и отказался от дачи показаний. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.