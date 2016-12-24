Управление ФСБ по РМ возглавил новый руководитель

6 мая в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в руководящем составе региональных управлений ФСБ произведены кадровые перестановки.

Руководивший в Мордовии Управлением ФСБ генерал-майор Андрей Акулинин теперь возглавил Управление ФСБ по Самарской области. Понятно, что новое место службы отличается гораздо большим масштабом социально-экономических процессов и, судя по всему, будет заметно более трудоемким с профессиональной точки зрения.

Напомним, что Андрей Акулинин возглавил Управление ФСБ по РМ в январе 2016 года (в органах безопасности 55-летний уроженец Волгограда несет службу с 1990 года). За четыре с лишним года руководства республиканским управлением Андрей Акулинин явно повысил эффективность работы спецслужбы, доказательство чему - резонансные коррупционные разоблачения высокопоставленных лиц и громкие судебные процессы над местными «финансистами» и последователями запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

При Акулинине за взятки лишились своих постов и получили тюремные сроки прокурор Октябрьского района Саранска Николай Парамонов, помощник дубравного прокурора Виталий Илькаев, представитель Министерства обороны России Игорь Рогулев. За покушение на мошенничество был приговорен к штрафу в 450 тысяч рублей и потерял свою должность руководитель Управления Федерального казначейства по РМ Виктор Кедров. Среди недавних расследований также можно выделить раскрытие многомиллионных махинаций на ремонте подведомственных объектов, в которых подозревается бывший министр культуры и национальной политики Мордовии Анатолий Чушкин. А буквально две недели назад Ленинский суд Саранска отправил в СИЗО заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко. Полковник был задержан с поличным оперативниками регионального Управления ФСБ РФ и сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН по РМ при получении взятки строительными материалами.

По имеющейся в распоряжении «ВС» информации, новым руководителем Управления ФСБ по РМ назначен Дмитрий Лукьянов, ранее занимавший одну из руководящих должностей в центральном аппарате ФСБ России.



