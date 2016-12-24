300 килограммов рыбы - в знак благодарности медикам за труд

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300 килограммов диетической рыбы - клариевого сома - подарила врачам Рузаевской центральной больницы, имеющей статус резервного инфекционного госпиталя, предприниматель из с. Гарт Большеберезниковского района Ирина Кочина.
Рыба уникальна тем, что при высоком содержании белка и минимальном проценте жира подходит для детского и лечебного питания и выращивается в системе замкнутого цикла, на ГОСТовских кормах.
ИП КФХ Кочина начала производство клариевого сома с 2019 года. Стейки и фарш из сома пользуются высоким спросом, рыба сопоставима по полезным качествам с рыбой осетровых пород, но значительно доступнее по цене.
У самой Ирины Кочиной особенные чувства по отношению к медикам, совсем недавно она стала матерью, выписалась с малышом из роддома (она многодетная мама, ее детям 16, 8 лет и 1 месяц).
«Я вижу, что происходит в мире, в стране, в регионе. Очень хочу от души помочь врачам. Это первый знак благодарности за их труд, но далеко не последний. Подарки врачам от нашего предприятия станут регулярными», - говорит Ирина Кочина.
Заместитель главного врача Рузаевской ЦРБ Оксана Сурина выразила признательность за благотворительную помощь: «Спасибо Ирине Хакимовне за небезразличное отношение. Выражаю слова огромной благодарности за такую поддержку не только медикам, но и пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию. Деликатес будет способствовать их скорейшему выздоровлению».
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