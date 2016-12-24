Аэропорт Саранска стоит на пороге технического перевооружения

Модернизировать планируется открытый в канун мирового футбольного первенства пункт пропуска через государственную границу. Дело в том, что он изначально был задуман как временный, то есть не подходил технически для постоянного использования. Однако после принятия решения о его сохранении в мордовской столице возникла необходимость проведения внутренней перепланировки и технического перевооружения.

В сущности, такие работы станут важным шагом в организации чартерных рейсов на основные курортные направления. Все архитектурно-планировочные решения уже согласованы с государственно-контрольными органами. Изменится, в частности, схема обслуживания пассажиров - с реверсивной на раздельную (это означает, что здесь оборудуют отдельные стойки паспортного контроля на прилет и вылет). Кроме того, по-иному будут выполнены зоны приема и выдачи багажа.

Завершить строительно-монтажные работы предполагается к маю 2021 года. Проведут же их за счет собственных средств аэропорта.

Добавим, что из-за сложной санэпидобстановки компания «Аэрофлот», как минимум, до конца мая приостановила полеты между Москвой и Саранском. Сейчас наш аэропорт работает только дважды в неделю - по средам и воскресеньям он обслуживает рейсы «РусЛайна» в Минеральные Воды, Сочи и Екатеринбург. Вопрос о возобновлении авиасообщения с российской столицей ориентировочно будет рассмотрен во второй половине мая.