День Победы

Ни дождь, ни ветер, ни карантин не помешали жителям Мордовии отпраздновать

75-ю годовщину Великой Победы жители Мордовии, равно как и всей России, отметили в новом для себя формате. Не имея возможности лично поздравить и поблагодарить ветеранов, они принимали участие в праздничных онлайн-акциях - выкладывали в соцсети фотографии героев, читали стихи о войне, вывешивали в окнах российские флаги и портреты участников Великой Отечественной, зажигали свечи памяти и даже пытались хором исполнять песни военных лет…

Сам праздник начался, впрочем, с неприятного инцидента, давшего «диванным хомячкам» повод глупо позубоскалить. Некая великовозрастная девица выложила в одном из «пабликов» снимок потушенного Вечного огня у мемориала павшим воинам в Саранске. Провокационный пост, как водится, быстро «оброс» многочисленными комментариями. Кто-то предположил, что «газ закончился». Другие «авторитетно» заявляли, что огонь «тоже ушел на карантин» или его «отключили за неуплату». Но нашлись и критики, принявшие происходящее за чистую монету. Проверить же информацию, разумеется, никто не додумался.

«Вечный огонь на площади Победы горит всегда, за исключением тех коротких промежутков времени, когда здесь проводятся технические работы, - сообщили чуть позже в мэрии Саранска. - Ежегодно 8 мая обслуживающая организация выключает его на несколько часов. Возможно, фотография была сделана именно в этот момент».

Окончательно сомнения рассеяли снимки, оперативно опубликованные на портале органов государственной власти Мордовии. На них было видно, что огонь продолжает гореть. Что же касается традиционной церемонии возложения цветов к памятнику, то она в нынешнем году по понятным причинам не отличалась массовостью. В ней поочередно приняли участие Глава республики Владимир Волков, Председатель Государственного Собрания Владимир Чибиркин, премьер-министр Владимир Сушков, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, мэр Саранска Петр Тултаев «и другие официальные лица». Отдать дань памяти смогли и рядовые горожане. К монументу, правда, они подходили либо поодиночке, либо небольшими группами.

Фронтовиков в условиях пандемии тоже поздравляли строго дистанционно. Так, руководитель региона записал видеообращение и лично позвонил ветеранам Тамаре Кошелевой из города Ковылкино, Александру Плехову и Аркадию Пенко, проживающим в мордовской столице. А Председатель Правительства пообщался с Александрой Зарубиной из Краснослободска, Касимом Искандяровым из Лямбиря и Николем Никитиным из села Дегилевка Большеберезниковского района.

Оригинальным способом «долетели» слова благодарности до ковылкинцев Тамары Кошелевой, Марии Солониной и Владимира Костькина. Во дворах их домов военнослужащие местной воинской части, бойцы Росгвардии и учащиеся кадетских классов читали стихи и пели песни военных лет.

Вообще, сложная санитарно-эпидемическая ситуация сказалась на формате проведения целого ряда ранее запланированных мероприятий. В онлайн-режиме прошли, в частности, акции «Бессмертный полк», «Флаги Победы», «Окна Победы», «Свеча памяти». Аналогично с учетом «действующего режима самоизоляции» пели люди и «Песни Победы» - и получалось это весьма мило (в особенности, когда жильцам многоквартирных домов подпевали профессиональные артисты).

С другой стороны, в массовости таким действам не откажешь. К виртуальному шествию «Бессмертного полка», например, присоединились, как утверждается, не менее 60 тысяч (!) жителей Мордовии. В окнах домов было вывешено в общей сложности свыше 15 тысяч флагов и флажков. Ну, а уже под занавес праздника ночную тьму озарили тысячи фонариков, свечей и огоньков. Их свет стал альтернативой традиционному праздничному фейерверку.