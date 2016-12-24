«Антивирусные» меры

Президент России пообещал помочь гражданам и бизнесу справиться с последствиями ограничительного режима

В ходе своего очередного обращении к нации, посвященного на сей раз проблемам поэтапного выхода страны из режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, Президент России Владимир Путин проанонсировал ряд дополнительных мер поддержки населения, бизнеса и рынка труда.

Прежде всего, в два раза - с 3300 до 6751 рубля - увеличивается минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Фактически это означает, что выделяемые гражданам суммы могут превышать указанное значение, но уж никак не быть ниже его. «Такое пособие получат неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно поддержать их», - заявил глава государства.

Во-вторых, семьи, не имеющие права на материнский капитал, получат выплаты в 5 тысяч рублей на каждого ребенка, не достигшего 3 лет. Речь здесь, что примечательно, идет даже о первенцах. Деньги гражданам перечислят «задним числом» - не только за май и июнь, но и за апрель.

Владимир Путин также напомнил, что семьи с доходами ниже прожиточного минимума на человека могут дополнительно оформить выплаты на детей 3-7 лет. И не со второй половины года, как планировалось ранее, а уже с июня. «Таким образом, семья, подавшая заявление, получит все причитающиеся деньги за первое полугодие, - уточнил Президент. - В среднем (подчеркиваю - в среднем!) это 33 тысячи рублей на ребёнка. В дальнейшем такие семьи будут получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране - порядка 5,5 тысячи рублей ежемесячно на одного ребёнка».

Признав, что продолжительный простой негативно сказался на экономике и благосостоянии граждан (численность безработных, к примеру, выросла в стране в два раза по сравнению с началом апреля - до 1,4 миллиона человек), глава государства поручил Правительству проработать дополнительные меры поддержки рынка труда.

Так, предложено ввести прямое субсидирование предприятий, сохранивших не менее 90 процентов трудового коллектива. Тем самым сотрудники смогут получить зарплаты за апрель и май. Аналогично таким компаниям полностью спишут кредиты и проценты по ним. Если же работодатель сохранил не менее 80% персонала, суммы выплат сократятся вдвое. Кроме того, будут полностью списаны налоги и страховые взносы индивидуальным предпринимателям, предприятиям малого и средним бизнеса, а также социально ориентированным НКО за второй квартал. Указанная мера, согласно подсчетам, коснется полутора миллионов субъектов.

Далее: с 1 июня в России запустят кредитную программу поддержки занятости - в размере 1 МРОТ на сотрудника. Конечная ставка составит 2 процента, остальные суммы погасит государство. Примечательно, что использовать кредит разрешается не только на выдачу зарплаты, но и на рефинансирование ранее взятого «зарплатного» кредита (под 0% годовых). А еще государство полностью возместит налоговые перечисления самозанятым гражданам за 2019 год.

При этом Владимир Путин пояснил, что выход из ограничительных режимов будет постепенным. Потому главам регионов рекомендовано, что называется, не опережать события - создавая условия для восстановления деятельности отраслей строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи или энергетики. Мало того, список бюджетников, получающих специальные федеральные доплаты, значительно расширяется. Помимо медиков, на них теперь могут претендовать и работники социальных учреждений - таких, например, как дома престарелых. Действовать сие нововведение будет несколько месяцев - с 15 апреля по 15 июля. Президент добавил, что в новейшей истории страны ещё никогда не выделялось столько денег на поддержку пострадавших граждан, предприятий и отраслей - даже во время мирового финансового кризиса 2008 года.