К маскам добавились перчатки

Несмотря на окончание в стране периода нерабочих дней, в Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности

За праздничные майские дни Мордовия уверенно преодолела тысячную отметку зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией. По состоянию на 12 мая в республике зафиксировано 1225 случаев заболевания COVID-19. Несмотря на некоторое снижение у нас темпов распространения инфекции, к сожалению, растет число ее жертв. 7 мая оперативный штаб Мордовии сообщил о смерти от коронавирусной инфекции двух медицинских работников - Татьяны Канайкиной (1971 г.р.), трудившейся медицинской сестрой гематологического отделения республиканской клинической больницы № 4, и Наили Аюповой (1960 г.р.), работавшей санитаркой мордовской республиканской инфекционной больницы. А вчера стало известно о новом летальном случае. На 82-м году жизни скончалась женщина с тяжелой двусторонней пневмонией, обусловленной коронавирусом. В настоящее время уже 9 человек в республике расстались с жизнью из-за коронавируса, полностью выздоровели 252 человека.

В Мордовии сейчас приходится организовывать все новые и новые площадки для размещения больных опасной инфекцией, но и они быстро заполняются. Так, открытый на базе Республиканской клинической больницы № 5 госпиталь на 70 мест был заполнен за два дня. При этом, как подчеркнул Глава республики, наибольшее число заболевших на тысячу населения фиксируется не в Саранске, как этого можно было ожидать, а в районах республики. И это связано, в первую очередь, с отсутствием должного контроля за приехавшими из других регионов людьми, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. Так, по состоянию на 4 мая в республике находилось около 20 тысяч приехавших граждан. Наибольшее число гостей въехало в Ковылкинский, Краснослободский, Дубенский, Зубово-Полянский, Ельниковский районы, где и до того сохранялась непростая ситуация с распространением инфекции.

Несмотря на окончание в стране периода нерабочих дней, в Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности, который продолжится до его отмены отдельным Указом Главы республики. Выход из режима повышенной готовности будет поэтапным в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а его длительность и уровень сохраняющихся ограничений будут зависеть от эпидемической обстановки в регионе.

Предприятия и организации, чья деятельность приостановлена в соответствии с указами Главы РМ, не могут возобновить работу. Если организация начала работу без согласования с Министерством экономики Мордовии, ее деятельность будет приостановлена. При этом все работающие предприятия по-прежнему должны обеспечивать доставку сотрудников на работу и с работы служебным транспортом и следовать существующим предписаниям по санитарно-эпидемиологической безопасности.

При этом с 13 мая в республике вводится обязательное ношение перчаток при посещении торговых точек и в общественном транспорте. Соответствующие изменения содержатся в Указе Главы РМ:

- обязать граждан с 13 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки) в общественном транспорте, легковом такси, объектах розничной торговли, аптеках и аптечных пунктах, специализированных объектах розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также в объектах розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости.

Кроме того, Указом Главы республики расширяется обязательное использование гражданами масок и респираторов. С 13 мая 2020 г. масочный режим обязателен еще и в следующих случаях:

- на остановках общественного транспорта;

- при посещении органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена;

- при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов и аэропорта;

- с 13 мая 2020 г. на период действия режима повышенной готовности обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с подпунктом 2 части первой настоящего пункта, производить обслуживание только при условии нахождения покупателей в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах) и средствах индивидуальной защиты рук (одноразовых перчатках), а также обеспечить путем продажи или безвозмездной раздачи на входе покупателям средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масок или респираторов) и средств индивидуальной защиты рук (одноразовых перчаток), обработку рук дезинфицирующими средствами.

В заключение добавим, что тесты на выявление коронавируса проводятся в Мордовии во все больших объемах - их число уже превышает тысячу исследований в сутки. И по этому показателю Мордовия занимает первое место в ПФО в расчете на численность населения. Также отметим, что в Управлении Роспотребнадзора по РМ и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» работает «горячая линия» для граждан по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции. С вопросами по указанной тематике можно обращаться по телефонам «горячей линии»: 8 (8342) 23-20-93, 8 (8342) 24-16-89, 8 (8342) 23-00-16.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким умерших медработников республики

«Искренне сочувствую родным, близким, всем знакомым наших медработников. Они находились на передовой борьбы с новой инфекцией, в полной мере осознавали опасность, честно и добросовестно выполняли свой долг. Это тяжелая утрата для всех нас. Уверяю, что органами власти в обязательном порядке их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», - подчеркнул Владимир Волков.





Наиля Аюпова Татьяна Канайкина