Почта России доставила жителю Мордовии мотоцикл

В Саранск из Владивостока поступил мотоцикл Кавасаки Вулкан 1500, адресованный жителю республики. Это уже четвертое крупногабаритное почтовое отправление, заказанное нашими земляками-автомотолюбителями за последний год.

Получателем необычной посылки весом в 325 кг является житель Саранска Евгений Майоров. Это не первый его мотоцикл, но впервые он приобрел его так далеко и воспользовался для доставки Почтой России.

«Мотоцикл я заказывал в интернет-магазине, он прибыл в Россию из США. Из Владивостока его отправили 30 апреля, а сейчас груз уже в Саранске. Хорошо, что такие необычные и крупные по габаритам грузы доставляет известная федеральная кампания Почта России», – отмечает Евгений.

Всего в 2019 году почтовиками Мордовии было обработано 120 крупногабаритных почтовых отправлений, в текущем году - уже 47. Жители республики чаще всего получают такие грузы, как бытовая техника, мебель, запасные части для автомобилей – капоты, бамперы, лобовые стекла и многое другое. Из автомототехники в 2019 году Почта России доставила в республику два мотоцикла и скутер.

Крупногабаритным почтовым отправлением (КПО) считается отправление с товарным вложением, не запрещенным к пересылке в пределах территории нашей страны в соответствии с Федеральным законом «О почтовой связи» весом до 500 кг и с максимальными размерами 300 x 140 x 180 см.

КПО отправляются в упакованном и опечатанном виде: в фабрично-заводской упаковке, которая отвечает установленным размерам вложения и обеспечивает его сохранность; в коробках из плотного картона или деревянных (фанерных) ящиках; упакованными в стретч-пленку.