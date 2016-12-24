С 13 мая в республике вводится обязательное ношение перчаток

Мосты на Северо-Восточном шоссе будут открыты в срок
Но интенсивного движения по ним пока ожидать не стоит
В Мордовии ввели обязательное ношение перчаток при посещении торговых точек и в общественном транспорте. Соответствующие изменения внесены в Указ Главы РМ.
С 13 мая в общественном транспорте, в такси, в магазинах, аптеках обязательно ношение не только масок, но и перчаток.
Также с 13 мая носить маски обязательно:
- на остановках общественного транспорта;
- при посещении любых работающих организаций;
- при посещении вокзалов и аэропорта.
На улицах, на открытых пространствах ношение масок и перчаток не является обязательным, достаточно соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 м).
Но интенсивного движения по ним пока ожидать не стоит
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