С 13 мая в республике вводится обязательное ношение перчаток

В Мордовии ввели обязательное ношение перчаток при посещении торговых точек и в общественном транспорте. Соответствующие изменения внесены в Указ Главы РМ.

С 13 мая в общественном транспорте, в такси, в магазинах, аптеках обязательно ношение не только масок, но и перчаток.

Также с 13 мая носить маски обязательно:

- на остановках общественного транспорта;

- при посещении любых работающих организаций;

- при посещении вокзалов и аэропорта.

На улицах, на открытых пространствах ношение масок и перчаток не является обязательным, достаточно соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 м).