Нацпроекты должны стать катализатором экономической активности

Вопросы их реализации рассмотрены в ходе видеосовещания Главы РМ с членами республиканского Правительства, руководителями муниципальных районов и городского округа Саранск. В условиях распространения эпидемии коронавируса, как отмечалось, крайне важно сохранить достигнутый уровень развития экономики. На фоне нынешних производственных трудностей, сокращения рынков сбыта, обеспечения занятости населения, «выпадения» значительной части бюджетных доходов, именно нацпроекты могут стать катализатором экономической активности, действенным механизмом поддержки хозяйствующих субъектов. «Ситуация настолько сложная, что об этом должен задуматься каждый руководитель», - подчеркнул Владимир Волков.

Приоритетное внимание, по его мнению, следует уделить объектам соцкультбыта: «Новая поликлиника республиканского онкодиспансера, хирургический корпус детской больницы, школы, детские сады и дома культуры, строительство которых запланировано на текущий год - все это должно находиться под постоянным контролем Правительства».

Также на совещании рассмотрены перспективы реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий, региональных проектов «Дорожная сеть» и «Жилье».