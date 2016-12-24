Строителей раскритиковали за медлительность

Новости

На прошедшем в пятницу совещании по вопросам реализации национальных проектов была затронута тема выполнения строительных работ, своевременного ввода в эксплуатацию социальных и инфраструктурных объектов. По словам Главы Мордовии Владимира Волкова, набранные ныне темпы трудно назвать достаточными. В первую очередь это касается дорожного строительства. «В шесть часов вечера ни одного дорожного рабочего не увидишь! – возмутился руководитель республики. – Хотя, учитывая большие объемы финансирования, дорожники, казалось бы, должны трудиться день и ночь, в три смены!» Владимир Волков также призвал не забывать о текущем содержании и ремонте магистралей – и не только основных, но и второстепенных, местного значения. «Для людей такие работы порой являются даже более значимыми!» - подчеркнул он.

Недостаточным Глава РМ назвал и количество заявок на сельскую ипотеку, а равно - другие программы ипотечного жилищного кредитования. «А ведь их реализация может стать дополнительным импульсом к развитию строительной отрасли республики, - сказал Владимир Волков. - Это – и привлеченные, финансовые средства, и рабочие места. Если мы хотим выполнить имеющиеся планы, нужно использовать все виды ипотечного строительства, реализуемые в стране».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«МАЭСТРО ВЕРБОВКИ»

На счету ветерана «Смерша» около 30 выявленных и арестованных агентов иностранных разведывательных и контрразведывательных органов

Кровавая мистерия

В Рузаевке на Пасху в квартире зарезали трех человек - двух мужчин и женщину. Подозреваемый в кровавой расправе свел счеты с жизнью

Сотни заболевших

Резкий рост числа инфицированных в Мордовии связан со «второй волной» приезжих из-за пределов республики

Конкурс красоты

№6  Анна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу