Проезд по мостам открыт!

7 мая в Саранске состоялось официальное открытие долгожданных для горожан дорожных объектов – двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе. В открытии проезда по этой востребованной жителями города магистрали приняли участие Глава Мордовии Владимир Волков, Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, глава Саранска Петр Тултаев, представители строительных подрядных организаций, - сообщает пресс-служба Главы РМ.

Глава республики подчеркнул, что задача по возведению этих объектов ставилась таким образом, чтобы сделать это максимально качественно, на десятилетия. Удалось уложиться в предельно короткие сроки. При этом пришлось параллельно и разрабатывать ПСД сразу на 3 объекта, признанных аварийными, и искать источники финансирования проекта. В итоге почти вся сумма - 600 млн. рублей (такова общая стоимость путепроводов и моста) была выделена из федерального бюджета.

«Хочу поблагодарить строителей за ответственную и качественную работу и выразить особую признательность за поддержку в реализации этого важного для жителей Саранска проекта Президенту России Владимиру Путину, министру транспорта Евгению Дитриху, его заместителю Иннокентию Алафинову, нашим депутатам и в первую очередь – первому заместителю председателя комитета Госдумы по транспорту Виталию Ефимову, - сказал Владимир Волков. - Хочу поздравить жителей города с открытием движения по этой магистрали, которая соединяет два больших микрорайона с общей численностью населения более 200 тысяч человек. Знаю, что люди были вынуждены делать объезд в 24 километра. Теперь проезд открыт!»

Глава Мордовии отметил, что в этом году в республике запланирован большой объем дорожных работ – в общей сложности на 6 млрд. рублей.

«Таких объемов у нас еще не было, - сказал Владимир Волков. – В том числе будет построено 100 километров дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. И конечно, самое пристальное внимание мы обратим на ремонт дорог, объем ремонтных работ на этот год у нас очень значительный и по Саранску, и по районам республики».

Кроме того, будет продолжено строительство дороги по улице Строительной от улицы Победы на Светотехстрое до улицы Гожувской на Химмаше – возведение моста через Инсар, которое уже начато, будет закончено в этом году. Также сейчас город готовит заявку на ремонт мостов по улице Коммунистической.

«Удивительно, но Саранск можно назвать «городом мостов» - у нас их 27! – отметил глава городского округа Петр Тултаев. – Все они в плановом порядке тоже будут ремонтироваться. Хочу поблагодарить Главу республики за то, что нам удалось получить финансирование на мосты на Северо-Восточном шоссе. Владимир Дмитриевич очень много занимался этим вопросом в федеральных органах власти, без его поддержки мы бы их не построили».

Как отметил руководитель «СК Мостострой» Андрей Ташкаев, очень важно, что дорожные объекты были вовремя закрыты, потому что состояние путепровода № 2, к примеру, было критическим: высокий износ несущих конструкций и трещина в стойках опор могли привести к трагическим последствиям. Строительство путепровода осложнялось тем, что под ним проходит железнодорожная магистраль Саранск – Нижний Новгород, и работы можно было вести только в течение 2-3 часов в день в технологические промежутки. Однако график производства работ удалось выстроить таким образом, чтобы сделать все максимально оперативно. Как пообещали строители, новые мосты должны прослужить 50 лет при условии их капитального ремонта через 20-25 лет.