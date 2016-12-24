Новыми жертвами коронавируса в Мордовии стали медицинские работники

Сотни заболевших
Резкий рост числа инфицированных в Мордовии связан со «второй волной» приезжих из-за пределов республики
Несмотря на некоторое снижение темпов роста заболевания коронавирусом в Мордовии, к сожалению, увеличивается количество жертв опасной инфекции. Вчера оперативный штаб сообщил о смерти от ковид-ассоциированной пневмонии, осложненной тромбоэмболией, мужчины в возрасте 55 лет. Сегодня печальный список пополнился еще двумя смертями - скончались две женщины, обе были медицинскими работниками. Это Татьяна Канайкина (1971 г.р.) – медицинская сестра гематологического отделения республиканской клинической больницы № 4 и Наиля Аюпова (1960 г.р.) - санитарка мордовской республиканской инфекционной больницы. Таким образом, уже 8 человек в Мордовии расстались с жизнью из-за коронавируса.
Всего в республике на 7 мая зафиксировано 1018 случаев заболевания COVID-19. 166 человек выписаны с выздоровлением. 944 человека получают лечение стационарно.
16 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии.
788 человек получают лечение и наблюдение амбулаторно. 35 человек находятся в обсервационных отделениях.
В федеральной статистике на стопкоронавирус.рф число выздоровевших и умерших будет обновлено в ближайшее время.
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