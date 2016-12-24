В Мордовии стартовал проект «75 правил жизни победителей»

В преддверии 75-летия Великой Победы в Республике Мордовия стартовал всероссийский фотопроект «75 правил жизни победителей», организованный Общероссийским народным фронтом совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр». Фотографии ветерана Великой Отечественной войны Николая Григорьевича Никитина с его цитатой будут размещены на билбордах в Саранске и в его родном Большеберезниковском районе.

Николаю Григорьевичу в декабре прошлого года исполнилось 93 года. Про военные годы ветеран войны не любит вспоминать. Слишком много горя принесла она людям. Зато много интересного он рассказал общественникам о своих увлечениях.

Несмотря на почтенный возраст, пенсионер до сих пор занимается необычным любимым делом. С 12 лет плетет старинные лапти, которые потом дарит в качестве сувениров. Его коллекция насчитывает несколько десятков пар раритетной обуви. Среди них имеется образец размером около 2 метров в длину.

«В рамках акции ОНФ «75 правил жизни победителей» мы показываем ветеранов немного с другой стороны. Без стереотипов. Это рассказ Героев об их достижениях в обычной жизни, жизни после войны-здесь и сейчас: их мудрые житейские советы, реальные чувства, искренние улыбки и теплые взгляды. Мы хотим раскрыть людям секрет долголетия, простого человеческого счастья, основанного на любви к Родине. Каждый человек того времени - это уникальная история, про которую мы обязаны рассказать всему миру», - отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.

«В проекте, который стартовал 1 мая, участвуют все регионы России. Он расскажет истории более 280 ветеранов, поведает об их жизненном пути и достижениях, чтобы раскрыть современному поколению секрет долголетия и любви к своей стране», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Мордовия Олег Каштанов.

На сайте мечтыпобедителей.рф можно присоединиться к акции в качестве волонтера (оказав посильную помощь в реализации мечты) и партнера (взяв на себя организационную и финансовую части реализации мечты).