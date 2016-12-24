Режим удаленной работы сохранится в республике до 15 июня

Глава Мордовии Владимир Волков 6 мая в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с членами Правительства республики, главами муниципальных районов и руководителями крупных предприятий. Обсуждалось текущее состояние экономики республики, задачи на перспективу, а также эффективность принимаемых в регионе санитарно-эпидемических мер, - сообщает пресс-служба Главы РМ.

Руководитель республики отметил, что результаты работы в апреле ожидаемо показывают снижение ряда производственных показателей. К примеру, обрабатывающая промышленность потеряла в объемах в целом около 2%. При этом ситуация на предприятиях очень разная. Например, «Рузхиммаш», «ВКМ-Сталь», «Оптикэнерго», «Лидер-Компаунд», «Сарансккабель», «Цветлит», приборостроительный и механический заводы сумели выйти на объемы, значительно превышающие апрель прошлого года. Одновременно ряд промышленных предприятий за этот период снизили объемы производства и отгрузки на 30-40% и более.

«К концу года мы ставим задачу не уменьшить объемов производства по всем направлениям, как минимум - сохранить уровень прошлого года. Это нужно для того, чтобы не обрушить экономику, сохранить уровень жизни и доходы людей, - подчеркнул Владимир Волков.

Сделать это в нынешних условиях будет нелегко. Непросто складывается ситуация в строительном комплексе - по итогам 4 месяцев идет снижение объемов работ в среднем на 15%. Отмечается замедление рынка жилищного строительства, вызванное снижением спроса на жилье и уровня платежеспособности населения.

Чтобы минимизировать потери экономики, вызванные коронавирусом, в республике принят План антикризисных мероприятий. Утвержден перечень из 130 системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на валовой региональный продукт, на занятость населения. Все они в приоритетном порядке смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, получить доступ к льготным кредитным ресурсам. Это очень важно для сохранения рынка труда, где ситуация за последний месяц серьезно ухудшилась.

«Сейчас официально зарегистрированных безработных у нас 6631 человек, месяц назад было чуть более 3 тысяч. При этом впервые с предыдущего кризиса количество безработных превысило объем вакансий – их сегодня 5300», - доложил первый зампред Правительства - министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимир Мазов.

Глава республики призвал работодателей обратить особое внимание на сохранение торгово-производственных цепочек, кооперации на межрегиональном и внутриреспубликанском уровне. Некоторые производители уже столкнулись с проблемами, когда не смогли закупить необходимые комплектующие, сырье, расходные материалы.

Однако главная опасность – это распространение коронавируса и угроза закрытия предприятий в случае возникновения вспышек заболевания из-за несоблюдения санитарно-эпидемических требований.

«Сейчас мы видим высокие риски заноса инфекции в крупные трудовые коллективы. Это может иметь серьезные последствия и парализовать работу ваших предприятий на длительный срок», - отметил Владимир Волков.

Глава республики привел пример некоторых регионов, где сейчас огромные предприятия из-за вспышки коронавируса останавливают работу и несут колоссальные убытки. При этом в Мордовии, несмотря на подробно прописанный в Указе Главы республики порядок действий и требования к предприятиям и организациям, по-прежнему есть работодатели, которые не хотят обеспечить элементарные меры эпидемической безопасности. Итогом стала приостановка их деятельности. К примеру, в числе нарушителей оказалась Рузаевская швейная фабрика.

«Предприятие, которое работает в карантинной зоне, не удосужилось обеспечить своих работников средствами защиты. Для продажи они шьют маски, а для работников масок нет. Это вопиющая безответственность руководства!» - возмутился Владимир Волков.

Также на минувшей неделе была приостановлена деятельность двух строительных организаций. Причина та же – работники не обеспечены масками, средствами дезинфекции. То есть налицо наплевательское отношение работодателей к здоровью своих сотрудников.

Владимир Волков отметил, что в республике прорабатывается пошаговый план выхода из режима ограничительных мер. Однако ослабление режима не будет касаться санитарно-эпидемических требований. Их соблюдение остается обязательным. Сотрудники предприятий и организаций должны быть по максимуму переведены на режим удаленной работы, который сохранится как минимум до 15 июня.

«Прежде всего это касается сотрудников с детьми, граждан предпенсионного возраста. На заводах должны находиться только те работники, которые непосредственно задействованы в производстве. Прошу Правительство оформить это в виде моего поручения для руководителей всех подведомственных учреждений», - сказал Владимир Волков.

Профильные министерства должны довести эту рекомендацию до всех работодателей, в том числе федеральных структур, работающих в республике.

Кроме того, перед работодателями поставлена задача усилить меры по санитарной обработке производственных помещений, оборудования, столовых, проходных, всех мест общего пользования. Это связано с ростом числа инфицированных в республике, о чем на совещании доложила вице-премьер Правительства Галина Лотванова. Она отметила, что согласно рекомендациям Минздрава России от 17 марта в республике должно быть развернуто 395 коек для пациентов с Ковид-19. На сегодняшний день в Мордовии в связи с массовым нарастанием числа инфицированных подготовлено уже 998 коек, причем 923 их них заняты.

«15 лечебных учреждений привлечены к лечению этой категории больных, они занимаются только ими, но ведь жизнь не остановилась, остались и другие болезни, есть люди, страдающие хроническими заболеваниями. 1758 человек находятся сейчас под наблюдением по коронавирусу, на полную мощность работают два обсерватора. Медицинский персонал перешел на 14-дневную вахту», - сказала Галина Лотванова.

В этой связи Глава республики призвал всех работодателей к сплоченной и максимально ответственной работе, без которой остановить распространение инфекции будет очень сложно, а также поблагодарил за поддержку, которую предприятия оказывают медицинским учреждениям, в том числе в приобретении средств защиты, оборудования и транспорта.

«Это наша общая задача – сохранить жизнь и здоровье жителей Мордовии», - сказал Владимир Волков.