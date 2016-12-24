Более 6 300 пассажиров воспользовались c 1 по 5 мая услугами «дачных» автобусов

По информации Саранской горадминистрации, в течение первых пяти дней мая автобусы, курсирующие на дачных маршрутах, перевезли 6,3 тысячи человек. Самый большой пассажиропоток был зафиксирован 3 мая - 1764 человека.

Перевозки осуществляются при полном соблюдении санэпидтребований. В салонах действует «масочный» режим, «социальное» дистанцирование. Благо, контролеров хватает – за этим следят работники мэрии, казенных учреждений, МП «Горэлектротранс» и ООО «ПАТП».

В целом, граждане с пониманием относятся к нововведениям. Хотя лиц, пытающихся проехать несколько остановок без средств индивидуальной защиты, тоже хватает. В таких случаях на помощь приходят проверяющие, которые обеспечивают пассажиров масками.