Убийца коронавируса из Саранска

«БИОХИМИК» НА СВОЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ ПОДГОТОВИЛ К ВЫПУСКУ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ ПРИ БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ COVID-19

Предприятие осуществило прорыв – его ученые и специалисты разработали и воссоздали технологию производства препарата фавипиравир. Препарат блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме.

«Фавипиравир обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус COVID-19, – комментирует достижение предприятия исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков.- Данный препарат был разработан в Японии для лечения атипичных лихорадок, в частности лихорадки Эбола, а также для борьбы со сложными формами гриппа. Особенностью препарата является то, что к нему практически нет резистентных вирусов. Лекарство сохраняет эффективность в течение всего времени эпидемии, что позволяет называть его препаратом спасения. В настоящий момент по всему миру идут широкие клинические исследования данного лекарства, но мы уже сейчас можем опираться на те данные, которые получаем из-за рубежа. Препарат широко применялся при терапии коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае. Специалисты отмечают высокую эффективность данного препарата, которая существенно снижает время нахождения инфекции COVID-19 в организме - практически до 4 дней; обеспечивает хорошую сохранность легочной ткани, что подтверждается многочисленными исследованиями, и обладает очень небольшим количеством побочных эффектов».

«ПРОМОМЕД», активно развивающий собственную противовирусную программу, в соответствии с Постановлением правительства № 441 от 03.04.2020 обратился в Минздрав РФ с просьбой зарегистрировать фавипиравир своего производства. В настоящий момент компания готова как к выпуску готовой лекарственной формы препарата, так и к производству субстанции. «Мы очень надеемся, что в июне-июле 2020 года сможем обеспечить все лечебно-профилактические учреждения нашей страны, а также аптеки данным препаратом, - говорит Дмитрий Земсков. - Называться наше лекарственное средство, содержащее действующее вещество фавипиравира, будет «Арепливир».

Компания изначально находится на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. На своей производственной площадке АО "БИОХИМИК" производит 19 антибактериальных средств, которые утверждены Минздравом в стандартах лечения COVID-19.