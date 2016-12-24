Коммунальщики вновь вышли на борьбу с неприятным запахом

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» возобновило обработку иловых карт очистных сооружений с помощью реагентов. При благоприятных погодных условиях на это уйдет около недели.

Если в прежние годы предпочтение отдавалось микробиологическому препарату «Экобактер», функционал которого основан на подавлении и вытеснении патогенной и условно-патогенной микрофлоры, то в этом году наряду с ним активно используется «Сибфлок» – флокулянт, применяемый для обезвоживания иловых площадок. Сроки действия указанных реагентов могут доходить до 60 дней. Причем, обработку допускается проводить до тех пор, пока температура атмосферного воздуха не опустится ниже +5 градусов по Цельсию.

Необходимое количество препаратов уже закуплено. Специалисты лаборатории МП «Саранскгорводоканал» регулярно проводят замеры уровня сероводорода и аммиака на иловых картах. При появлении неприятного запаха их обещают обработать повторно.

Отметим, что летом 2019 года на новых очистных сооружениях был запущен цех механического обезвоживания, а в ноябре - введена в эксплуатацию новая линия очистных сооружений. Всего на территории очистных сооружений находятся 52 иловые карты, в том числе 13 - находящихся на стадии осушения. Именно к ним и приковано основное внимание специалистов. Впрочем, ответственность за неприятный запах в городе лежит, как сообщается, не только на «Саранскгорводоканале», но и на предприятиях, сливающих нечистоты. Потому и действовать они должны сообща.