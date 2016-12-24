В Саранске будет нанесено 430 километров дорожной разметки

Прежде всего, она появится на основных городских магистралях, с плотным автомобильным трафиком. Речь идет, к примеру, о проспектах Ленина, Российской Армии и 60 лет Октября, Юго-Западном и Александровском шоссе, а также улицах Коммунистическая, Севастопольская, Т. Бибиной, Волгоградская, Кочкуровская, Веселовского, А. Лусс, Эркая, Миронова, Воинова, Гагарина, Ульянова, Энгельса, Попова, Ботевградская, Терешковой, А. Невского, Коваленко. Согласно плану, разметка там будет нанесена до 20 мая, на остальных дорогах - до 30 июня.