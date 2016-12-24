В Саранске будет нанесено 430 километров дорожной разметки

Наш город

Прежде всего, она появится на основных городских магистралях, с плотным автомобильным трафиком. Речь идет, к примеру, о проспектах Ленина, Российской Армии и 60 лет Октября, Юго-Западном и Александровском шоссе, а также улицах Коммунистическая, Севастопольская, Т. Бибиной, Волгоградская, Кочкуровская, Веселовского, А. Лусс, Эркая, Миронова, Воинова, Гагарина, Ульянова, Энгельса, Попова, Ботевградская, Терешковой, А. Невского, Коваленко. Согласно плану, разметка там будет нанесена до 20 мая, на остальных дорогах - до 30 июня.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Если потеряли работу

Куда обращаться жителям Мордовии, потерявшим работу, и на что они могут рассчитывать, рассказывает заместитель председателя Государственного...
Первая смерть от коронавируса

Ну вот и случилось - в Мордовии начали фиксировать первые смерти от коронавируса. Осознание, что при таком существенном росте заболеваемости это...
Сотни заболевших

Резкий рост числа инфицированных в Мордовии связан со «второй волной» приезжих из-за пределов республики

Удар в спину

Саранского градоначальника возмутила информация из «паблика»

Конкурс красоты

№6  Анна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу