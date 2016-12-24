Каждому горожанину – по два цветочка!

Городские коммунальные службы приступают к озеленению улиц, площадей, бульваров и скверов республиканской столицы. Предприятие «Зеленое хозяйство» подготовило рассаду, и совсем скоро Саранск в прямом смысле зацветет.

Всего планируется высадить около 760 тысяч растений. Общая площадь цветников достигнет 12 тысяч квадратных метров. Установить намечено 2 184 конструкции вертикального озеленения и кашпо, 46 объемно-каркасных композиций «Пирамида» и «Конус». Кроме этого, петуньи, бархотки, колеусы, цинерарии, герани, канны, львиный зев, ирезины, агавы, сальвии, агератумы и капуста декоративная появятся в составе «зеленых групп». Так, цветочная лиса поселится на левом берегу Саранки. Здесь же появятся клумбы в виде сердец и солнечных часов. А разворотные кольца будут украшены «цветочными» надписями «Шумбрат, Саранск».

Работы должны завершиться к 20 июня. Но основная их часть будет выполнена до 12 июня.