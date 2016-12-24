Дорогие наши депутаты!

Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев

Депутаты Государственного Собрания РМ представили сведения о своих доходах за 2019 год. В целом, согласно опубликованным данным, заработки региональных парламентариев выросли – и порой, кстати, весьма серьезно. Сразу троим покорилась «планка» в 20 миллионов рублей, а до миллионного рубежа на сей раз не дотянули только 11 человек (в позапрошлом году таковых было 13).

Самый скромный доход – в размере 603,7 тысяч рублей, что всего лишь на 16 тысяч больше, нежели в 2018-ом – задекларировала старошайговский педагог Валентина Саушкина. В собственности ее по-прежнему находится 36,7-метровый жилой дом, и три земельных участка, общей площадью 0,49 га.

На второй строчке с конца находится пенсионерка, а в недавнем прошлом - директор темниковской школы № 2 Зяйнябь Хозина. На заслуженный отдых она ушла, имея «за душой» 40-летний педагогический стаж, 30 соток земли, 25-процентную долю в квартире (площадью 63,3 кв. метра). Что же до денежного содержания, то оно сократилось за год с 735,2 до 615,9 тысячи рублей.

Заработок директора Большеберезниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов Александра Акайкина вырос в 2019-ом на 24,3 тысячи рублей - до 663,54 тысячи. Судя по декларации, теперь в его собственности, помимо дома в 109,5 кв. метров, земельного надела (0.21 га), квартиры (39,8 кв. м), тракторного прицепа, автомобилей «УАЗ» и «ВАЗ», также находится трактор.

Доходы лидера мордовских коммунистов Валентины Зайцевой увеличились за отчетный период с 607 до 722, 3 тысячи рублей. Что, впрочем, не помешало ей потерять одну позицию в «доходном» списке. Никаких значимых имущественных приобретений первый секретарь мордовского отделения КПРФ не сделала. Она все так же владеет 45-метровой квартирой, половиной 50-метрового жилого дома и частью земельного участка, общей площадью 43 сотки.

Сразу на сто с лишним тысяч рублей возросло за год и благосостояние фермера Владимира Кабаева. Суммарный его доход составил около 737,5 тыс. руб. В собственности «аграрного» депутата теперь есть уже три жилых дома, шесть земельных участков, два автомобиля «УАЗ», один «ЗиЛ» и трактор.

А вот аутсайдер рейтинга-2018 Игорь Тараскин заработал в прошлом году почти 748 тысяч. Совсем неплохо, учитывая, что до этого он довольствовался всего-то 341 тысячами рублей годового дохода. Имущественное же положение управляющего ООО «Селищинское» осталось неизменным. В собственности его находится автомобиль «ВАЗ». Вместе с супругой они владеют домом, площадью 94,2 «квадрата», и 12 сотками земли.

Если персональный состав «беднейших» региональных парламентариев из года в год остается практически неизменным, то в верхней части списка движение заметно более активное. Перечень самых состоятельных в материальном плане мордовских законодателей постоянно меняется.

Так, по итогам 2019 года из ТОР-5 выбыли сразу двое. А именно - гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Максим Автаев и ректор Мордовского госуниверситета Сергей Вдовин. На пятом месте таким образом оказался 40-летний руководитель компании «Мир цветов» Александр Болдырев, задекларировавший почти 10,85 миллионов рублей. Доходы его по сравнению с 2018-м выросли сразу на 3,42 миллиона. Среди принадлежащих ему объектов недвижимости фигурируют четыре квартиры (площадью от 54,9 до 101,5 квадратных метра), свыше 20 соток земли, гаражный бокс и автомобиль «Mersedes» - именно такое название «выведено» в декларации.

Бывший директор Ковылкинского электромеханического завода, а ныне пенсионер Владимир Евтеев на сей раз стал только четвертым. И неудивительно, поскольку доходы его сократились с 20,9 до 18,2 миллионов рублей. Поменялись и предпочтения. У депутата больше нет земельного участка в 2,5 тысячи «квадратов», зато появилась 94,4-метровая квартира. При этом за ним или в совместной с супругой собственности по-прежнему значатся два земельных надела (45 и 1485 кв. м), жилой дом (287,7 кв. м), два гаража (45 и 24,3 кв. м), легковой автомобиль «Toyota», снегоболотоход, прицеп к автомобилю «САЗ» и «иное недвижимое имущество», площадью 23,1 кв. метра.

«Бронза» по итогам 2019 года вновь досталась гендиректору ОАО «Лато» Алексею Чингалеву, сумевшему получить 29,4 миллиона рублей (против 14,6 миллиона годом ранее). В индивидуальной или совместной собственности его находятся 13 соток земли, жилой дом, квартира, площадью 60,2 «квадрата» и опять-таки «иное недвижимое имущество» (около 77 кв. м). Были, однако, и приобретения. Речь идет об автомобиле «Toyota».

Еще более существенно – с 42,9 до 81,1 миллиона рублей! - увеличились в прошлом году заработки победителя рейтинга-2018 Владимира Грибанова. Сегодня известный банкир владеет двумя земельными участками (общей площадью в 27 соток), жилым домом (578,2 кв. метра), двумя квартирами (123,3 и 69,1 кв. м), гаражом (20,1 кв. м), а также нежилыми помещениями (54,8 и 5,7 кв. м). У супруги его, заработавшей в прошлом году почти 4,8 миллиона рублей, к слову, тоже имеется дом, площадью 555,5 кв. метра, 1345-метровый участок земли, а вдобавок –автомобиль «Porsche».

Самым же состоятельным республиканским парламентарием опять стал директор птицефабрики «Чамзинская» Сергей Сиушов, сумевший заработать аж 866 миллионов 748 тысяч 656 рублей! Оригинальность ситуации заключается в том, что самый богатый некогда житель Мордовии, в позапрошлом году отчитался о совсем скромных доходах. В «декларационном» списке депутатов он с 631-тысячным заработком находился... на шестом месте с конца. А из всего недвижимого имущества в пользовании (!) его находился только 645-метровый жилой дом. На фоне возросшего сразу в 10 с лишним раз – до 2,8 миллионов рублей – благосостояния супруги бывшего руководителя «Мордовцемента» можно было бы, казалось, сделать вывод об успешном финансовом годе семьи. Но не все так просто, Ибо дело здесь, вероятно, в продаже принадлежащего супруге автомобиля «Lexus». Да и сам Сергей Иванович, как утверждается, поднялся в прошлом году во многом благодаря выделению в его пользу ранее сформированной коммерческой доли.

И, напоследок, как водится несколько слов о доходах руководства Госсобрания. Сам спикер регионального парламента Владимир Чибиркин заработал за год 6,74 миллиона рублей (5,289 – в 2018-ом). Доходы его заместителей Ивана Москаева и Валерия Алехина, напротив, несколько снизились – с 1,984 до 1,840 и с 2,409 до 2,082 миллиона рублей.

Самые-самые

Самым крупным землевладельцем среди республиканских парламентариев является уже упомянутый Владимир Кабаев. Четыре надела, общей площадью более 37,65 гектара, принадлежат ему лично, еще два (0,45 и 0,42 га) – считаются общей долевой собственностью.

Самый просторный жилой дом, площадью 578,2 квадратных метра, находится в собственности банкира Владимира Грибанова. (Сергей Сиушов имеет 645-метровый жилой дом только в пользовании). Впрочем, и Алексей Чингалев, владеющий домом в 504,7 кв. метра, тоже едва ли может пожаловаться на стесненные условия проживания.

Самой популярной среди мордовских парламентариев автомобильной маркой является «Тoyоta». Ей отдают предпочтение сразу 10 депутатов. Еще двумя такими автомобилями владеют супруги народных избранников.

Самым солидным автопарком «заведует» газовщик Максим Автаев. В числе прочего ему принадлежат шесть грузовиков, четыре легковых автомобиля, колесный трактор, прицеп и два полуприцепа, мотоцикл «Harley», мотороллер и мотоколяска «Муравей».