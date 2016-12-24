В Мордовии уже 5 смертей с COVID-19

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По данным оперативного штаба, в Мордовии за два последних дня зарегистрировано 102 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество приходится на Саранск.
Всего на 4 мая в республике зафиксировано 867 заболеваний COVID-19. 121 человек выписаны с выздоровлением, 5 скончались.
По прежнему коронавирус довольно часто выявляется у пожилых людей старше 60 лет. В Мордовии также есть пациенты, не достигшие 2-летнего возраста.
Что касается новых летальных случаев, одному из пациентов было 43 года – мужчина с диагнозом двусторонняя пневмония ковидного происхождения скончался в лечебном учреждении. Несмотря на все предпринятые медицинскими работниками усилия спасти его не удалось.
Еще один мужчина в возрасте 57 лет с подтвержденным COVID-19 скончался от тромбоэмболии легочной артерии. Он также страдал хроническими заболеваниями - гипертонической болезнью, хроническим пиелонефритом, мочекаменной болезнью, ожирением третьей степени.
Сейчас 907 человек получают лечение стационарно. Состояние пациентов в стационаре от тяжёлого до удовлетворительного.
19 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, 8 из них с положительным анализом на коронавирус.
811 человек получают лечение и наблюдение амбулаторно.
57 человек находятся в обсервационных отделениях.
Дети с подтвержденным коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии.
В федеральной статистике на стопкоронавирус.рф число выздоровевших и умерших будет обновлено в ближайшее время.
Прямые эфиры Министерства здравоохранения РМ в социальных сетях возобновятся с 6 мая.
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