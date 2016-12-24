Саранские парикмахерские и салоны красоты возобновили свою работу под контролем

Муниципальные чиновники проверяют теперь не только торговые предприятия, но и сферу услуг. По сообщению администрации Саранска, за два дня - 30 апреля и 2 мая - было обследовано 273 таких объекта, в том числе 89 магазинов, 9 аптек и 168 парикмахерских и салонов красоты (из которых, правда, лишь 89 функционировали). Претензий к аптечным учреждениям не высказано вовсе. В магазинах выявлены единичные нарушения: в трех продавцы не имели перчаток, в одном – масок (помимо того, там отсутствовала и разметка на полу). А вот в салонах красоты и парикмахерских зафиксировано сразу 17 отступлений от установленных норм и правил. В 13 случаях мастера работали без перчаток, в 4 – в залах находились более 2 клиентов. Провинившимся предпринимателям было рекомендовано устранить изъяны до следующей проверки.

Отметим, что парикмахерским и салонам красоты разрешили возобновить работу с 29 апреля. Но при условии выполнения всех санитарно-эпидемиологических требований. Как то – наличие средств индивидуальной защиты, обязательная обработка инструментов, контактных поверхностей и рук мастеров дезинфицирующими средствами, регулярное проветривание помещений, осуществление приема только по предварительной записи и при одновременном присутствии одного или двух клиентов.