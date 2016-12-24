Декларационную кампанию продлили на три месяца

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Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики принято решение продлить на три месяца срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов (за исключением документов, представляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году Декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля.

Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

Предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.

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