Декларационную кампанию продлили на три месяца

«Наварились»
Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию
Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики принято решение продлить на три месяца срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов (за исключением документов, представляемых по требованию).
Таким образом, в 2020 году Декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля.
Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.
Предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.
Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию
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