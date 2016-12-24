Глава Саранска посетовал, что многие «почувствовали «слабинку»

«Лисма» меняет ориентацию
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
«В республике утвержден перечень предприятий, которые начали работать с 6 апреля. Руководители должны были определить ту численность сотрудников, которая необходима для нормального функционирования организаций с соблюдением всех профилактических мер, - заявил Петр Тултаев на очередном заседании оперштаба городского округа Саранск. - Однако многие граждане в связи с этим почувствовали «слабинку», решив, что режим самоизоляции соблюдать вовсе не обязательно. Они стали чаще использовать личный транспорт, выходить без острой необходимости из дома».
«Уважаемые граждане! Самоизоляция – не чья-то прихоть, а эффективная мера в нынешних условиях. Прошу понять это, – обратился к жителям и гостям города Петр Тултаев. - Только оставаясь дома, минимизируя контакты мы сможем противостоять распространению коронавируса»
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
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