Сотрудников саранской мэрии предупредили о необходимости ношения масок

Репортер

Все находящиеся на рабочих местах сотрудники администрации города при передвижении в здании должны иметь средства индивидуальной защиты. Такое требование установил саранский градоначальник. «Если кто-то будет замечен в нарушении, примем меры дисциплинарной ответственности, вплоть до частичного депремирования. Профилактический режим нужно соблюдать всем!» - заявил Петр Тултаев.

Глава города также сообщил, что на одном из местных швейных предприятий заказано сразу 30 тысяч масок многоразового использования. 5 тысяч уже готовы. Вот только обеспечиваться ими будут в первую очередь работники предприятий коммунального комплекса, школ, воспитатели детсадовских дежурных групп, кондукторы муниципальных автобусов и троллейбусов.

Ранее, напомним, в мэрии уже ввели запрет на рукопожатия.

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