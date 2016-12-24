Пасхальные автобусные рейсы до кладбищ отменены

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На прошедшем во вторник заседании городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции было сообщено об отмене автобусных рейсов до кладбищ в День Святой Пасхи. По предварительному решению штаба, 19 апреля «традиционная перевозка горожан от автовокзала до городских кладбищ №4, а также на территории кладбища №4, автобусами осуществляться не будет».
Притом общественный транспорт до 30 апреля продолжит работать по плану выходного дня с возможностью оперативной корректировки интервалов и расписания движения, исходя из пассажиропотока. «Нужно усилить мероприятия по дезинфекции муниципального общественного транспорта. Частных перевозчиков это тоже касается!» – добавил мэр Саранска Петр Тултаев.
Также он призвал автолюбителей содержать в чистоте своих «железных коней» - своевременно проводить уборку салонов, чаще протирать антисептическими средствами те узлы и детали, с которыми чаще всего контактируют водители и пассажиры.
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