Пасхальные автобусные рейсы до кладбищ отменены

Репортер

На прошедшем во вторник заседании городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции было сообщено об отмене автобусных рейсов до кладбищ в День Святой Пасхи. По предварительному решению штаба, 19 апреля «традиционная перевозка горожан от автовокзала до городских кладбищ №4, а также на территории кладбища №4, автобусами осуществляться не будет».

Притом общественный транспорт до 30 апреля продолжит работать по плану выходного дня с возможностью оперативной корректировки интервалов и расписания движения, исходя из пассажиропотока. «Нужно усилить мероприятия по дезинфекции муниципального общественного транспорта. Частных перевозчиков это тоже касается!» – добавил мэр Саранска Петр Тултаев.

Также он призвал автолюбителей содержать в чистоте своих «железных коней» - своевременно проводить уборку салонов, чаще протирать антисептическими средствами те узлы и детали, с которыми чаще всего контактируют водители и пассажиры.

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