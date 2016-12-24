Глава Мордовии Владимир Волков 3 апреля провел заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи сразу на нескольких площадках с участием руководителей республиканских и федеральных органов исполнительной власти, а также глав муниципальных районов республики.

2 апреля Президент России Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца. В Мордовии также принято решение продлить до 30 апреля действие ограничений в рамках Указа Главы республики о введении режима повышенной готовности.

В целом, как отметил Владимир Волков, ситуация в республике находится под контролем, но сохраняются серьезные риски ее обострения, вызванные миграционными процессами (за последние дни в Мордовию приехали более 8 тысяч человек из других регионов).

Указом Президента России регионам даны полномочия определить дополнительные организации и учреждения, которые могут возобновить свою деятельность до 30 апреля. Глава республики поручил Правительству оперативно подготовить список таких хозяйствующих субъектов, чтобы они могли приступить к работе уже со следующей недели. Прежде всего, это ведущие предприятия промышленности, которые вносят значительный вклад в валовый региональный продукт, а также дорожные и строительные организации.

«Каждый директор, каждый руководитель предприятия должен очень внимательно продумать, какое минимальное количество людей он должен вывести, для того чтобы обеспечить работу и выполнение поставленных задач», - отметил Владимир Волков.

При этом данные предприятия, как особо подчеркнул Глава республики, обязаны обеспечить безопасную доставку работников к месту работы и обратно.

Как было отмечено на заседании оперативного штаба, один из самых чувствительных вопросов - это малый и средний бизнес. В республике свыше 6,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, 790 микропредприятий, около 14 тысяч индивидуальных предпринимателей. В целом они обеспечивают работой более 81 тысячи человек. Владимир Волков подчеркнул: Правительство республики должно проработать дополнительные меры поддержки бизнеса на региональном уровне и переориентировать имеющиеся программы под реалии времени, с учетом ситуации, которая складывается.

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков доложил о разработке регионального плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. Его ключевые позиции – это контроль за ситуацией на рынке труда, а также поддержка малого и среднего бизнеса, включая помощь в реструктуризации кредитов и в получении новых заемных средств, в отсрочке по уплате налогов и арендных платежей.

Также на заседании было доложено о текущей ситуации с коронавирусом и мероприятиях по профилактике инфекции. В круглосуточном режиме работает телефон горячей линии 24-28-01, в постоянном режиме работают колл-центры Минсоцзащиты, Пенсионного фонда, Фонда соцстраха. Как подчеркнула заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова, обращения с горячих линий необходимо рассматривать в течение суток и информировать людей, которые с ними обратились.

В ходе заседания оперативного штаба были рассмотрены направления дальнейшей совместной работы органов власти, хозяйствующих субъектов и предпринимательского сообщества по противодействию распространения коронавирусной инфекции.