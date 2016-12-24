200 аппаратов для искусственной вентиляции легких

2 апреля Глава Мордовии своими глазами увидел, как может работать медицинское учреждение «в режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции». В этот день Владимир Волков ознакомился с техническим оснащением новой поликлиники в микрорайоне «Юбилейный» и встретился с руководителями медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Сейчас в «бережливой» поликлинике на проспекте Российской Армии можно встретить, разве что, «людей в белых халатах». Участковая служба постоянно оповещает население о том, что гражданам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, не рекомендуется посещать медучреждения без острой необходимости. Льготные рецепты выписываются дистанционно. Лекарства на дом доставляют медики, социальные работники и волонтеры. Полностью приостановлено проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Даже Главу РМ сюда пропустили только после обязательного санитарного контроля и измерения температуры.

При этом оснащение поликлиники на сегодняшний день считается образцовым. Она – единственная в республике, где есть отделение диагностической и лечебной эндоскопии. Эндохирургические вмешательства по удалению полипов, папиллом и мелких новообразований желудочно-кишечного тракта здесь выполняются в амбулаторных условиях.

На встрече с представителями учреждений здравоохранения Владимир Волков заявил, что в республике предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Главное сейчас – соблюдать режим самоизоляции. Это именно та посильная помощь, которую может и должен оказать каждый житель Мордовии.

Особая ответственность лежит на медиках, чья работа зачастую сопряжена с немалыми рисками для здоровья. «Хочу обратиться к каждому врачу, фельдшеру, медицинской сестре, водителю, ко всем сотрудникам больниц и поликлиник, лабораторий, службы скорой помощи, внештатным медицинским специалистам. Вы сейчас на переднем крае защиты страны и республики. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженную работу!» - сказал Глава республики.

Владимир Волков также отметил, что все работники и обслуживающий персонал медицинских учреждений, включая водителей скорой помощи, получат стимулирующие дополнительные выплаты. В настоящее время к развертыванию системы медицинской помощи в условиях коронавируса подключены все ресурсы здравоохранения. В республике имеется около 200 аппаратов для искусственной вентиляции легких, ожидается поступление дополнительных единиц. 520 коек снабжены возможностью подключения кислородного оборудования. Идет работа по подготовке инфекционных стационаров, перепрофилированию больниц и созданию дополнительных коек. Кроме того, принято решение о выделении специального транспорта для медиков, работающих с «коронарвирусными» больными.