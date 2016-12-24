В Саранске ямочный ремонт дорог пройдет на 245 участках

В четверг Глава РМ Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев проинспектировали дорожные объекты республиканской столицы, которые предполагается отремонтировать в текущем году.

По словам руководителя региона, вовремя выполненный ямочный ремонт проблемных участков позволит привести их в порядок. Притом, не дожидаясь значительных разрушений, сопряженных с несравнимо более серьезными затратами. «Новые дороги мы также будем строить - как в городах, так и в районах Мордовии. Однако, важно своевременно отремонтировать магистрали, пострадавшие в условиях бесснежной, но очень влажной зимы. Задача муниципальных властей и подрядчиков - выполнить основные объемы в течение апреля-мая», - сказал Владимир Волков.

Работы, само собой, должны проводиться при полном соблюдении всех технологий и качественных характеристик. «Не забывайте, что у каждой дороги есть гарантийный срок! И обязательства по их содержанию никто не отменял!» - подчеркнул Глава Мордовии.

В Саранске ямочный ремонт пройдет на 245 участках. Всего на эти цели выделяется около 27 миллионов рублей. Подрядчик - «МАПО-Транс» - уже отремонтировал участок улицы Коммунистическая (от проспекта Ленина до ул. Рабочая). Сейчас работы идут на улице Севастопольская (от Кочкуровской до Волгоградской). А в дальнейшем в приемлемое состояние будут приведены проезжие части улиц Полежаева, Волгоградская, Коммунистическая и проспекта Ленина.

Еще 13,5 километра трасс в границах Саранской городской агломерации намечено сделать по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». По 21 объекту торги уже проведены. Ремонт их начнется как только позволит погода.

Как уточнил Петр Тултаев, при составлении планов власти старались учесть пожелания горожан. «Мы отремонтируем улицы Московскую и Большевистскую (от Васенко до Промышленного проезда), автодорогу от улицы Октябрьская в Луховке до пруда, а в Николаевке - автодорогу по Школьной площади и по ул. Кооперативная. Кроме того, в порядок бут приведены самые разбитые отрезки ул. Севастопольская, улицы Мордовская, Расковой, Евсевьева, Первомайская, Б.Хмельницкого, Гожувская, 1-я Промышленная, Пуркаева, Коваленко, Щорса, Лазо, проезда от пр. 60 лет Октября до рынка «Ринг». Очень ждут горожане ремонта автодороги по пр. 70 лет Октября - от Короленко до Т.Бибиной. Там почти два километра, которые у нас тоже имеются в плане».

Отдельно был рассмотрен вопрос о ремонте улицы Солнечная на Светотехстрое. В текущем году решено ограничиться ямочным ремонтом. А капитальный намечено выполнить после завершения строительства жилого массива.