Самоизоляция стала обязательной

31 марта Глава РМ Владимир Волков новым Указом усилил ограничительные меры, призванные предотвратить распространение на территории республики коронавирусной инфекции. В частности, прежде рекомендательные для режима самоизоляции ограничения теперь стали обязательными. В Указе, в том числе, говорится:

Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации:



- передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на «горячую линию» Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Станция скорой медицинской помощи» по телефону 8 (800) 100-46-60;



- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться по месту жительства (месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления без посещения медицинских организаций (вызов врача на дом) с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-2019, для оформления листков нетрудоспособности;



- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);



- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.



Неработающие граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать самоизоляцию на дому (по месту пребывания), а также должны воздержаться от посещения общественных мест, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.

Вводится обязанность для граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.



Теперь граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.



Руководители организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Мордовия, обязаны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Руководители организаций, индивидуальных предпринимателей обязаны направлять информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия о случаях отстранения от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела. А при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 в связи с исполнением им трудовых функций.

На территории республики временно приостанавливается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, фитнес-центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.



Также временно ограничивается посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, а также вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.



С 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г. приостанавливается:



- деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные организации питания, обеспечивающие питание для работников организаций;



- деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, топливо- и газозаправочных станций, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;



- деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Также временно приостанавливается государственная регистрация заключения, а также расторжения браков органами ЗАГС. Министерство юстиции Республики Мордовия обеспечит изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, и назначит новые даты государственной регистрации заключения брака после 1 июня 2020 года. В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, производить его государственную регистрацию в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц.